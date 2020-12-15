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Olta balıkçılarına 3 metre şartı... Sahilde uyuldu, teknede bozuldu

Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı olta balıkçılığı genelgesinden sonra sahillerde düzenleme yapıldı.

15 Aralık 2020 Salı 10:41
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Olta balıkçılarına 3 metre şartı... Sahilde uyuldu, teknede bozuldu

Sahilde balık tutmak isteyen vatandaşlar sosyal mesafeye göre ayarlanmış bant veya çizgilerin üzerinde olta balıkçılığı yapacak. Beşiktaş Arnavutköy sahilde balık tutmak isteyen vatandaşlar oltalarını alarak sosyal mesafeye uygun şekilde olta balıkçılığı yaptı. Ancak  balıkçı tekneleri ile İstanbul Boğazı’na açılan bazı balıkçılar, teknede maske ve sosyal mesafeyi hiçe sayarak dip dibe balık tuttukları görüldü.

TEKNELERDE SOSYAL MESAFE DİYE BİR ŞEY YOK


Arnavutköy sahiline balık tutmaya gelen Hüseyin Akdoğan sosyal mesafe uygulaması hakkında, “Bu uygulama güzel. Şu an ki dönemde gerekli olan bir şey. Sosyal mesafe çizgilerinin yapılmasından gayet memnunuz. Teknelerde sosyal mesafe diye bir şey yok. Kurallara uyulmuyor. Tekne balıkçılığı büyük sıkıntı yaratıyor ondan dolayı rahatsızız.” İfadelerini kullandı.


Sosyal mesafe çizgilerinden memnuniyetini dile getiren Tuncer Ablak, “Hiç kimse birbirine yanaşmıyor. Daha rahat balık tutabiliyoruz. Teknelerde balık tutanlar sağlık açısından iyi değil. Onlar dipdibeler. Biz kurallara uyacağız ki bu mereti yenelim yoksa yenme şansımız sıfır.” Diye konuştu.


Engin Özay ise, “Mesafe uygulamasını müthiş buluyorum yeter ki insanlar uysunlar. Herkes sahili görüyor teknelerde, kıyılarda para karşılığı yapılan göz önünde. Biraz da onlara dikkat etmek lazım. Uygulama herkes için geçerli olması gerekiyor.” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OltaBalıkBalıkçıTekneDeniz
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