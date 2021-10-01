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Oğuzhan Asiltürk, hayatını kaybetti

SAADET Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk (86), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 

01 Ekim 2021 Cuma 10:34
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Oğuzhan Asiltürk, hayatını kaybetti

Oğuzhan Asiltürk, 13 Eylül'de koronavirüs sonrası gelişen zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Asiltürk, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, yol arkadaşımız ve dava adamı Oğuzhan Asiltürk ahirete irtihal etmiştir. Milletimizin ve camiamızın başı sağ olsun. Mekanı cennet, makamı ali olsun" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ise "Çok değerli siyaset adamı, kıymetli büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk beka alemine irtihal etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun. Mekanı cennet olsun" mesajını paylaştı. 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün vefatından büyük üzüntü duyduk.  Merhuma Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun" dedi.

1935 Malatya Hekimhan doğumlu olan Oğuzhan Asiltürk, ilkokul ve ortaokul ile liseyi Malatya'da okudu, üniversite eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nde tamamladı. Asiltürk, serbest müşavir mühendislik, 14'üncü ve 15'inci dönem Ankara; 19'uncu, 20'nci ve 21'inci dönem Malatya milletvekilliği yaptı. Asiltürk, İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevlerinde bulundu. Oğuzhan Asiltürk, evli ve 4 çocuk babasıydı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Oğuzhan AsiltürkVefatSaadet Partisi
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