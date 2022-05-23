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OGM’den yangın havuzları uyarısı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ikiz kardeşlerin yangın söndürme havuzuna girerek hayatlarını kaybetmesi üzerine Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bu havuzlara girilmesinin tehlikeli ve yasak olduğu konusunda uyarılarda bulundu. 

23 Mayıs 2022 Pazartesi 11:01
OGM’den yangın havuzları uyarısı

Ormanların yüzde 55’inin yangına hassas bölgelerde yer aldığı Türkiye’de Orman Genel Müdürlüğü (OGM), orman yangınları sırasında doğal su kaynaklarına erişimin zor olduğu yerlerde havadan ve karadan araçların su ihtiyacını sağlamak için yangın havuzu ve gölet inşa ediyor.

Türkiye genelinde 4 bin 580 havuz ve gölet inşa eden OGM, bu alanların bakımlarını düzenli olarak yaparak, her an kullanıma hazır tutuyor. Yapılan yazılı açıklamada, yangın sırasında araçların su teminini sağlamak için kullanılan havuzlar ve göletler için tüm güvenlik önlemlerinin alınmasına karşın yine de böyle üzücü olaylar yaşandığına dikkat çekildi. Ülke genelinde 4 bin 580 adet yangın havuzu ve göleti bulunduğu kaydedilen açıklamada, inşa edilen tüm yapıların etrafı dikenli tel örgü ile çevrilerek, kapıları kilitlendiği belirtildi. Yapı etrafına uyarıcı tabelalar asan OGM yetkilileri, insanların buradan uzak durmalarını sağlamak için havuzların ve göletlerin bulunduğu çevre köylerde uyarıcı anonslar da yapıyor. Tüm bu önlemlere karşın bu vahim durumların yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, “Vatandaşlarımızın bu havuzlara girmemelerini, çocuklarını da bu konuda uyarmalarını ve sahip çıkmalarını önemle rica ediyoruz” denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManisaTurgutluOGMOrmanYangınYangın HavuzuHavuz
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