NEDA'CA SANATSIZ HAYAT ‘ÇEKİLMİYOR’

Aslında 21 Eylül itibarıyla söz müziği CANKAN’a ait olan ve net’de yayınlanan ‘ÇEKİLMİYOR’ şarkımızın klibiyle, profesyonel müzik piyasasına girmişiz gibi görünsek de, emek olarak bundan çok daha öncesiyiz. Amatör olarak ürettiğimiz Rap parçalar, verdiğimiz ciddi katılımlı konserler yine Türkiye genelinde profesyonel projelerimiz de mevcut...Mesela; 2008 yılında söz ve müziği, çok değerli sanatçı ve efsane isim EROL EVGİN’in oğlu Arka Sokakların da Dizi Müziklerini yapan MURAT EVGİN Abimizle KANDİLLİ RASATHANESİ’nin Çocukları Depreme Karşı Bilinçlendirme Projesi Olan ve de ATV ve tüm Ulusal Basında ve ANA HABERLERDE Yayımlanan Projenin Şarkısını seslendirdim. Ve buna benzer daha birçok ciddi işlerin ve projelerin altına imzamızı attık...

Sanat yolculuğumuz, 3 yıl önce sevgili Aranjörüm HÜSEYİN KIRKIŞOĞLU ile tanışmam ve onun da buna Neda için yani kendim için artı bir şans olarak gördüğüm CANKAN FATİH ABB ile çalışmaya başlamasıyla beraber başladı. O zamanlar nasıl birşeyler yapalım arafında iken imdadımıza Fatih abinin CANKAN tadında ÇEKİLMİYOR SÖZ VE MÜZİĞİ Aranjörümün de SİHİRLİ ELLERİ VE GÜZEL YÜREĞİNDEN ÇOK ÖZEL BİR BESTEYE DÖNÜŞEN BİR SERÜVENE girdik. Aslında bu şarkıda biz yazarken de proje aşamasında da; insanların çıkar ve güç ve de görece güzelliğe kendilerini kaptırmalarını, doğru ve kişi için en ideal olanının yanından, ona tenezzül bile etmeden kaçıp gitmesini işledik. Yani şöyle diyebiliriz; CAN SIKAN VE HAYATI ÇEKİLMEZ KILAN İNSANLAR ÇEKİLMİYOR...

Parça isminden midir bilinmez, biraz metaforik olarak isimdeki negatifizimin etkisinden kurtulamadı. Şöyle ki; klip çekimlerinde değişik sorunlar yaşadık maddi manevi ve de kalite deneyim vs...Yani bir türlü belirlenen tarihte çekilemiyor klip.. Bir şekilde klibi çektik, o enerji ve heyecanla dinleyiciyle buluşturalim dedik ki tam olarak 2019’un Kasım ayıydı..Pandemi denilen kaos ortaya çıktı..Geçer diye bekledik klibi beklettik ama zaman uzadı süreç bitmedi..Ve sonunda klip hem adıyla çekilmiyor hemde durum mizahi olsun yayınlanmıyor durumuna geçtik....Ama yeni projeler de geldi dayandı, aslında yaz sezonunda çıkarmayı düşündüğümüz şarkımız gün itibarıyla yaz sonuna denk geldi. Çünkü diğer daha zamanı ve Z kuşağını yakalayan tarz sound ve şarkılar ürettik onların da başına çekilmiyor gibi sorunlar gelmesin diye (bu da espri) isimlerini kesinlikle çekilmiyor gibi içinde olumsuz özne geçen hiçbir şey kullanmayacağız. Ve kısmet olursa yeni şarkılar 2 ay arayla artık Neda’yı dinleyen, dinlemek isteyen bu aileye Nedaca ailesinde katılmak isteyen herkesle buluşacak. Şimdi şöyle bir soruya cevap vermek isterim..Neda ne bekledin müzik hayatında ya da ne bekliyorsun ne aldın? Buna verebileceğim cevap şu: Bolca şarkılar üretip, canlı olarak konserlerle sevenlerimizle tabii ki sevdiklerimle ailem olacak olan Nedacılarımla buluşmak şarkılarımın artık onlara ait olup hep bir ağızdan söylenecegi günleri görmek yaşamak istiyorum. Müzik tabii ki sadece şarkı söylemek ya da doğru aranje ya da en başına dönelim doğru parçayı bulmak değil. Aslında bunlar tüm malzemelerini bulup buluşturduğunuzda işin en keyifli tarafı. Ve ciddi olarak doğru bir aranjör bulmak çok önemli..Çünkü çok fazla Ali Cengiz yapanlar var, piyasa zor ve fazlasıyla sırtlan var. Ve bu artık bir endüstri, sponsorunuz yoksa bu işi gerçekten birkez daha gözden geçirmeniz gerekir. Çünkü ciddi meblalar çıkıyor elimizden ve bu büyük bir risk. Yani müzik şöyle bir şey değil; Paranızı bir yere yatırdınız ve illa ki değer kazanacak...

Hayır, bu şekilde değil..! Zaten işin sıkı ve zor tarafı bu...Hemen para kazanmak zor, büyük bir şans...Sosyal medya anlamında ciddi bir destek görmeniz gerekir hiç kuşkusuz..Ama her gün çıkan onlarca şarkı ve sahiplerinin içinde sıyrılmak, öne çıkmak farklılık gösterebilmek biraz da şans olabilir; ama bu kadar şanslı değilseniz, devamlı yeni şarkılar üretmeniz ve yavaş yavaş dinleyici ama sadık dinleyici -bunlara artık fan diyebiliriz- kazanmanız gerekiyor...Elbette şarkının karşılığı para, her yeni proje birazdan çok para bu raddede sabırlı ama kendinizi devamlı check etme durumunda olmalısınız..İşin pozitif tarafını zaten yazmıyorum..Cenneti anlatmaya gerek yok; mevzu cehennemden kurtulmak..yani şarkı tutarsa zaten tüm zorluklar geride kalır..o saatten sonra no namelik biter ve ne verirsen artık alınır dinlenilir olur.. Umarım bunu okuyan kardeşlerim varsa bu işe soyunan bahsettiğim bu zor filmin ikinci bölümünü yaşarlar. Nedaca dileklerim bu yönde; arabesk rap.. trap. pop ve Karadeniz slow ve ritmik bir parça olmak üzere 10’a yakın bir parça menümüz var. Kısa aralıklarla hepsini tek tek beğenilere sunacağız, inşallah sahipleniliriz...Neda olarak 40 yaşındayım, çok sesli ve renkliliği seven çocuğun biriyim. Herkese sevgiler selamlar.

YouTube olarak Neda music, Instagram olarak Neda Sözbir adresimden ulaşabilirsiniz..Herkes Allah'a emanet..

(Haber: Nihat İlikcioğlu)