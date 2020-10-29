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Ne oldu Endonezya’daki İslamcı teşkilatlara?

Uygur gençlerin Çin’e teslim edilmesi meselesinde Endonezyalı İslamcı ulemalar neden suskun acaba?

29 Ekim 2020 Perşembe 17:28
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Ne oldu Endonezya’daki İslamcı teşkilatlara?

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ / İSTANBUL

Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgün Hükümeti, Endonezya’daki Uygur gençlerin Çin Hükümeti’ne teslim edilmesi iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada şöyle denildi. 

“2015 yılında Kaçak yollarla girdiği Endonezya’da muhaliflerin bulunduğu kampta yakalanarak tutuklanan Uygur gençlerinin serbest bırakıldıktan sonra Çin Hükümeti’ne teslim edildiği şeklinde gelen haberleri endişe ile takip ediyoruz. 16 Eylül 2020’de serbest bırakıldıktan sonra gözetim altına alındığı Göçmen Geri Gönderme Merkezi’nde tutulan sığınmacı Uygur gençlerinin Çin’e gönderildiği haberinin doğruluğunu resmi kaynaklardan maalesef teyit edilmemesi, iade haberinin doğru olduğuna dair endişelerimiz artırmaktadır.

Uygurlar için Endonezya’da protesto gösterileri düzenleyen İslamcı teşkilatların bu olaylar karşısında gerekli tepkiyi göstermemiş olması, aynı şekilde Endonezyalı ulemaların sessiz kalmaları da bizi üzmüştür. Bizi kahreden en önemli hadise ise Endonezyalı Müslüman örgütlerle sıkı iletişim halinde olan hatta maddi bağları kuvvetli olan bazı Uygur STK’ların bizim bilgimiz dahilinde gençlerin serbest bırakılması noktasında somut girişimde bulunmamaları olmuştur.

Endonezya yönetiminin, sığınmacı Uygur gençlerden talep ettiği mahkemenin verdiği 100 bin Endonezya Rupisi (6.812 $) tutarındaki para cezasını ödemeleri halinde kendilerini serbest bırakacaklarını belirtmiş olmalarına rağmen, Endonezya ile sıkı ilişkileri olan Doğu Türkistan örgütlerinin istenen bu tutarın yatırılması noktasında dahi girişimde bulunmayarak, sığınmacı gençlerin kendi kaderlerine terk edilmesini davaya ihanet olarak görüyoruz. (Pekin yönetimi ise Jakarta’daki Büyükelçilik aracılığı ile istenen para cezasını ödeyerek gençlerin iadesini talep etmişlerdir.) 

Kamboçya hadisesinden sonra yaşanan bu ikinci olay, temsil ettiğimiz Sürgün Hükümet de dahil olmak üzere diasporadaki Doğu Türkistan teşkilatlarının ne kadar yetersiz olduğunu göstermektedir. Eğer bu Uygur gençler gerçekten iade edilmişse, öncelikle Endonezya İslam örgütleriyle yakın ilişkide olan Uygur teşkilatları suçludur.  Sonrasında ise diasporada NED’den, ABD’den, Katar’dan, Suudi’den mali yardım alan bütün Doğu Türkistan örgütleri bu durumdan vicdanen sorumludurlar. 

Konuyla ilgili Sürgün Hükümetimiz de resmi bir yazı ile gençlerin durumu hakkında Endonezya Hükümeti’nden resmi bir bilgi talep etmiştir. Ümidimiz gençlerin Çin’e iade edilmemiş olmalarıdır. Eğer Çin’e iadeleri gerçekleşmişse, halkımızı 6.812 dolar karşılığı masum gençleri ölüme terk eden Endonezya Hükümeti’ni cezalandırılmaya davet ediyoruz.”

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Türkistan CumhuriyetiDoğu Türkistan Sürgün HükümetiEndonezyaÇin
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