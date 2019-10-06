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Namlular Suriye’ye çevrildi!

Sınırdan son görüntü...

Namlular Suriye’ye çevrildi!

Sınırdan son görüntü...

06 Ekim 2019 Pazar 16:32
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Namlular Suriye’ye çevrildi!

Şanlıurfa (DHA) 

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad sınırında obüs ve zırhlı araçları için yeni mevziler kazıldı. Suriye'yi gören hakim tepelere konuşlandırılan tank ve obüslerin namlularının ise Tel Abyad’a çevrili olduğu görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali vermesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, olası operasyon için hazırlıklarını sürdürüyor. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde konuşlandırılan obüslerin namluları terör örgütü PYD/PKK’nin kontrolündeki Tel Abyad’a çevrildi. Bir yandan da askerler tarafından mevzi kazma çalışmaları sürüyor. Türk askerinin sınır hattındaki zırhlı araçlarla yaptığı devriye sayısının da artırdığı görüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeTSK
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