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Mutluluklar diliyoruz

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27 Ağustos 2021 Cuma 17:27
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Mutluluklar diliyoruz

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın (TDAV) değerli mensuplarından Mihrican Fenerci,  Sultangazi Belediyesi Nikah Salonu’nda gerçekleştirilen törenle hayatını Volkan ile birleştirdi. 

TDAV Yönetim Kurulu üyeleri Hüseyin Tavukçu, vakıf çalışanları ve TADAV Gençlik Kolları üyelerimizin de katıldığı törende, TDAV Eğitim Kültür Müdürü Metin Köse ile Nazmi Zafer "nikah tanığı" oldular. 

VATAN yazı ailesi olarak, Mihrican Fenerci ile eşi Volkan Eken'e ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Türk Dünyası Araştırmaları VakfıTDAVMihrican Fenerci
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