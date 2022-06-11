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Münbiç’te, PKK’lıların karargahı vuruldu

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin olası askeri harekatı ile gözlerin çevrildiği Suriye'nin Münbiç bölgesinde teröristlerin karargahı Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından füze ile vuruldu.

11 Haziran 2022 Cumartesi 12:18
Münbiç’te, PKK’lıların karargahı vuruldu

Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolünde bulunan, binlerce insanın göçe zorlandığı Tel Rıfat ve Münbiç’e yönelik olası harekata yönelik TSK ve SMO'nun hazırlıkları sürüyor. SMO unsurları, Tel Rıfat ve Münbiç kentleri ile kırsalındaki bölgelerde teröristlerin saldırı girişimlerine karşı cephe hatlarında teyakkuzda bekliyor.

Münbiç’in Halavanci köyündeki Siriye Tel bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerin karargah olarak kullanıldığı alandan sabah saatlerinde SMO askerlerinin nöbet tuttuğu cephe hattına taciz ateşi açıldı. Saldırıya anında ağır silahlarla karşılık veren SMO askerleri, ardından teröristlerin karargahını Tow füzesi ile vurdu. SMO askerlerinin füzeli misillemesinin ardından karargahın bulunduğu alandan yoğun dumanlar yükseldi. Yerel kaynaklar, karargahtaki çok sayıda teröristin öldüğünü bildirdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
PKKlıların Karargahı VurulduTSKMümbiçSuriye Milli OrdusuPKK
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