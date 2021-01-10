MSB: Son bir ayda 43 operasyon icra edildi

ANKARA, (DHA)

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, TSK'nın yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi. Operasyonların gece-gündüz, dağ-bayır demeden büyük bir kararlılıkla devam ettiği, terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar süreceği vurgulandı. Bu kapsamda; son bir ayda yurt içi ve yurt dışında 8'i büyük, 35'i orta çaplı olmak üzere toplam 43 operasyon icra edildiği ve bu operasyonlar sonucu 226 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.