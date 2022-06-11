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MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağarada teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

11 Haziran 2022 Cumartesi 14:38
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin silah ve mühimmatlarına da darbe vuruluyor. Bölgede düzenlenen operasyonlarda teröristler etkisiz hale getirilirken, arama ve tarama faaliyetlerinde tespit edilen mağaralarda silah ve mühimmatlar da imha ediliyor.

Son olarak bölgede tespit edilen mağarada, 2 adet RPG-7 roketatar, 1 adet AT-4 tanksavar silahı, 3 adet M-16 piyade tüfeği, 7 adet 7.62 mm AK-47 piyade tüfeği, 2 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek ve 3 yedek namlusu, 1 Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 tamburalı 6'lı bombatar, 1 adet Doçka uçak savar silahı, 45 el yapımı patlayıcı, 70 savunma el bombası, 90 taarruz el bombası, 4 adet M-18 gaz el bombası, 10 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı, 3 adet RPG-7 anti-personel mühimmatı, 46 adet RPG-7 sevk fişeği, 112 tahrip T-40 mühimmatı, bin 500 adet 12.7 mm uçaksavar mühimmatı, 2 bin adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, bin adet M-16 piyade tüfeği mühimmatı, 6 bin 100 Dragunov keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 20 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 8 Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 35 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 2 Zagros keskin nişancı dürbünü, 5 termal silah dürbünü, 8 telsiz ele geçirilerek imha edildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBPençeKilit OperasyonuTerörTeröristMühimmat
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