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MSB'den 'Kıbrıs Barış Harekatı' paylaşımı

MSB'den 'Kıbrıs Barış Harekatı' paylaşımı

MSB'den 'Kıbrıs Barış Harekatı' paylaşımı

MSB'den 'Kıbrıs Barış Harekatı' paylaşımı

19 Temmuz 2019 Cuma 18:52
7 Okunma
MSB'den 'Kıbrıs Barış Harekatı' paylaşımı

ANKARA, (DHA) 

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kıbrıs Barış Harekatı şehitlerini andı.

Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı. Kıbrıs Barış Harekatı görüntülerinin yer aldığı video, "Kıbrıs'a 45 yıl önce barışı getiren, kardeşlerimize yönelik zulmü ve acıyı dindiren Kıbrıs Barış Harekatı Şehitlerimiz ile tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" notuyla paylaşıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Barış HarekatıMSB
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