Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.458,72
ALTIN
905,21
DOLAR
14,95
STERLİN
18,50
EURO
15,82
Şırnak Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
Şırnak Üniversitesi Öğretim ve...
Ankara Büyükşehir Belediyesi 102 adet taşınmazı kiraya verecek
Ankara Büyükşehir Belediyesi 102...
Gölcük Belediyesi, Gölcük Yazlık Ilıca Otel'i yapım karşılığında 30 yıllığına kiraya verecek
Gölcük Belediyesi, Gölcük Yazlık...
Toros Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Toros Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Yaşar Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak
Yaşar Üniversitesi 2 öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

MSB'den 'Anneler Günü' klibi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından paylaştığı video klip ile Anneler Günü'nü kutladı.

08 Mayıs 2022 Pazar 12:49
MSB'den 'Anneler Günü' klibi

MSB, Anneler Günü için Twitter hesabından, 'Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin anneleri başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Bütün annelerimize sağlık, mutluluk ve huzur dolu güzel günler dileriz' notuyla bir video klip paylaştı. Videoda, Türk askerlerinin anneleri ile birlikte olan fotoğraflarına ve operasyonlara ait görüntülere yer verildi.

'ANNELER DAİMA BAŞ TACIMIZDIR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Anneler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Karşılıksız sevginin, sabır, şefkat, fedakarlık gibi insani değerlerin timsali ve ilk öğretmenimiz olan annelerin bu anlamlı gününü en içten duygularımla kutluyorum. Anneler; hayata gözlerimizi açtığımız andan itibaren bizler için sıcak bir yuva, yaralarımıza merhem, dertlerimize derman, sığınacağımız güvenli bir limandır. Hayatının her anını çocuklarına vakfeden saygıdeğer annelerimiz; engin hoşgörüsü, sevgi ve merhamet dolu yürekleriyle sağlıklı, huzurlu ve barış dolu bir toplum yaşantısının oluşmasında ve böylelikle güçlü bir toplum yapısının inşa edilmesinde de önemli rol oynamaktadır. Bizler, 'ana gibi yar olmaz' diyen ve 'cennetin anaların ayakları altında' olduğuna inanan bir kültürün mensuplarıyız. Bu nedenle en yüksek saygıyı ve en derin sevgiyi hak eden kıymetli anneler daima baş tacımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere, şu anda karada, denizde ve havada zorlu arazi ve iklim şartlarında kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan tüm silah ve mesai arkadaşlarımın kıymetli annelerine şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete intikal etmiş tüm annelerimizi de saygı ve rahmetle anıyorum"  

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBAnneler GünüMesajVideo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara Büyükşehir Belediyesi 102 adet taşınmazı kiraya verecek
Ankara Büyükşehir Belediyesi 102 adet taşınmazı kiraya verecek
Günübirlik kiralanan evlerde denetimde 603 gözaltı
Günübirlik kiralanan evlerde denetimde 603 gözaltı
NATO uçağına havada yakıt ikmali
NATO uçağına havada yakıt ikmali
İsmail Demir: Güvenlik güçlerimize METE tabancalarından teslim ettik
İsmail Demir: Güvenlik güçlerimize METE tabancalarından teslim ettik
Organ bağışına dikkat çekmek için motosikletiyle Türkiye turuna çıktı
Organ bağışına dikkat çekmek için motosikletiyle Türkiye turuna çıktı
Caretta carettaların yumurtlama dönemi başladı
Caretta carettaların yumurtlama dönemi başladı
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Trafik Haftası' genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Trafik Haftası' genelgesi
Bodnar'dan 'İstanbul Süreci' açıklaması
Bodnar'dan 'İstanbul Süreci' açıklaması
Bakan Akar: Sığınmacıların gönüllü dönüşü için her türlü çaba gösterilmektedir
Bakan Akar: Sığınmacıların gönüllü dönüşü için her türlü çaba gösterilmektedir

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma