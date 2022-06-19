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MİT'ten Suriye'ye operasyon
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MİT'ten Suriye'ye operasyon

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı, 'Ferhat Derik' kod adlı Hüseyin Şibli'yi Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

19 Haziran 2022 Pazar 11:57
MİT'ten Suriye'ye operasyon

MİT, terör örgütünün sözde Kandil yönetimi tarafından Irak'ta görevlendirilen sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı, 'Ferhat Derik' kod adlı Hüseyin Şibli'yi, Türkiye-Irak sınırından 275 kilometre uzakta gerçekleştirdiği operasyonla Süleymaniye/Kelar'da etkisiz hale getirdi. PKK'nın Suriye'de en çok önem atfedilen kadroları arasında görülen teröristin, terörist başı Abdullah Öcalan'ın Suriye'de bulunduğu dönemde PKK'ya katıldığı, 2004 yılında Halep kırsalında sözde sorumlu düzeye geldiği, daha sonra örgütün liderlerini eğittiği Gare ve Kandil alanında görevlendirildiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MİTSuriyeTerörTeröristörgütFerhat DerikHüseyin ŞibliOperasyon
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