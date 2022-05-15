MİT'ten operasyon; 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİT, 1990'lı yıllarda PKK adına 'adam kaçırma', 'patlayıcı/mühimmat temini', 'adam öldürmeye teşebbüs', 'reşit olmayan çocukları kaçırarak örgüte teslim etme' gibi suçlar nedeniyle uzun yıllar cezaevinde yatan 'Hayri' kod adlı Ekrem Üstek'in PKK kontrolündeki Ayn El Arab'a kaçtığını belirledi. Şırnak'ta 2015-2016 yıllarında hendek-barikat eylemlerine katıldığı belirlenen ve bu sırada asker/polis şehit ettiği için hakkında arama kaydı bulunan Üstek, saklandığı yerde etkisiz hale getirildi.

Erhan Üstek, 1991 yılında Şırnak şehir merkezinde gerçekleşen silahlı çatışmaların planlanması, 1992 yılında Şırnak-Cizre kara yolunda askeri konvoyun taranması, yine 1992 yılında evini polis memuruna kiraya verdiği için roketli saldırıya uğrayan ev sahibinin otomatik silahlarla taranması olaylarına katılmış ve bu nedenle uzun yıllar cezaevinde yatmıştı.