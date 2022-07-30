Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.592,38
ALTIN
1.017,60
DOLAR
17,91
STERLİN
21,88
EURO
18,33
Darülaceze Başkanlığı'ndan villa satış ihalesi
Darülaceze Başkanlığı'ndan villa satış...
Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İTÜ'den akademik personel alacak
İTÜ'den akademik personel alacak
Kafkas Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Kafkas Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

MİT, Güngören bombacısını etkisiz hale getirdi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Güngören saldırısının faillerinden PKK’lı terörist 'Rüstem' kod adlı Nüsret Tebiş'i Suriye’de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:12
MİT, Güngören bombacısını etkisiz hale getirdi

MİT, PKK’nın 27 Temmuz 2008’de İstanbul Güngören’de gerçekleştirdiği ve 18 kişinin ölümü, 154 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı eylemin faillerinden olan ve eylem sonrasında Irak’ın kuzeyine kaçan Nüsret Tebiş'in, geçen aylarda Suriye’ye geçtiğini belirledi. Suriye’de Nüsret Tebiş’in izini süren MİT, söz konusu teröristin Türkiye sınırına 60 kilometre uzaklıktaki Haseke şehrindeki bir evde saklandığını tespit etti. Planlanan operasyon doğrultusunda harekete geçen MİT, terörist Nüsret Tebiş’i etkisiz hale getirdi.

Nüsret Tebiş, Güngören eyleminin faili olarak İstanbul Bakırköy 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce 18 kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam bin 258 yıl hapis cezası istemiyle firari sanık olarak aranıyordu. Tebiş'in PKK’ya 1995’de Siirt Baykan’dan katıldığı, daha sonra siyasi alana geçerek, bir süre DEHAP’ın İstanbul Esenyurt ve Beylikdüzü ilçe teşkilatlarında PKK adına faaliyet yürüttüğü, Güngören eylemini gerçekleştirmesi sonrasında illegal yollardan Irak’ın kuzeyine kaçtığı ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
27 Temmuz 2008 İstanbul GüngörenMİTTerörörgütTeröristNüsret TebişSuriyeGüngörenPatlamaBombaSaldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Oruç: Marmara Denizi'ndeki sessizlik bizi korkutuyor
Prof. Dr. Oruç: Marmara Denizi'ndeki sessizlik bizi korkutuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hicri Yılbaşı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hicri Yılbaşı mesajı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Baerbock ile görüştü 
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Baerbock ile görüştü 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akhisar'da Hakan Füzün'ün cenazesine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akhisar'da Hakan Füzün'ün cenazesine katıldı
Üç GSM operatöründen 5G için güç birliği
Üç GSM operatöründen 5G için güç birliği
Ayçiçeğinden sonra mısır da 'çayır tırtılı' tehdidi altında
Ayçiçeğinden sonra mısır da 'çayır tırtılı' tehdidi altında
Bakan Çavuşoğlu: Bu savaş diplomasi masasında bitecek
Bakan Çavuşoğlu: Bu savaş diplomasi masasında bitecek
MİT, PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesini etkisiz hale getirdi
MİT, PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesini etkisiz hale getirdi
MSB: Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول