MİT, Binbaşı Kulaksız'ın şehit olduğu saldırının son failini yakaladı

ANKARA (DHA)

MİT, Suriye'de örgütsel faaliyetler yürüten terör örgütü PKK/KCK üyesi 'Zerdeşt' kod adlı Savaş Çelik'in Avrupa'ya geçeceği istihbaratı sonrası operasyon düzenledi. Sınır ötesinde yapılan operasyonla yakalanan Çelik, Türkiye'ye getirildi. Savaş Çelik'in, 2014 yılından itibaren Muş kırsalındaki PKK/KCK mensuplarına bağlı olarak işbirlikçi faaliyeti yürüttüğü ve eylemlerde aktif rol oynadığı öğrenildi. Terörden aranan listesinde 'mavi kategori'de yer alan Çelik'in, 2015 yılının sonunda Suriye'ye geçerek örgütsel faaliyetlerine devam ettiği belirlendi.

Öte yandan Savaş Çelik'in, 27 Temmuz 2015'te Muş'un Malazgirt ilçesinde eşi ile birlikte otomobilde uğradığı saldırıda Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit olması ile eylemi planlayıp, gerçekleştiren grup içerisinde yer aldığı belirlendi. Çelik'in, bu saldırının ardından Suriye'ye kaçtığı öğrenildi. Bu eylemin 'son faili'nin, Çelik olduğu belirtildi. Ayrıca söz konusu saldırı ile ilgili 8'i tutuklu 12 sanık hakkında daha önce 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme', 'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30'ar yıla kadar hapis cezası istendiği öğrenildi.