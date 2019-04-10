‘Milli Şehit’ Kaymakam Kemal dualarla anıldı

İSTANBUL / M. KEMAL SALLI

“Sevgili vatandaşlarım, ben bir Türk memuruyum. Aldığım emri yerine getirdim. Vazifemi yaptığıma vicdanım emindir. Sizlere yemin ederim ki, ben masumum. Son sözüm bugün de budur, yarında budur. Ecnebi devletlere yaranmak için beni asıyorlar. Eğer adalet buna diyorlarsa, kahrolsun adalet!"

"Milli Şehit" Kaymakam Kemal, kurban edilişinin 100. yılında, Kadıköy Kuşdili'nde, Kadir Mahmut Baba Türbesi haziresindeki mezarı başında anıldı. Kartal Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen anma törenine çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve "Milli Şehit"ini unutmayanlar katıldı. Törende, Anadolu Aydınlar Ocağı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, Prof. Dr. Mustafa Erkal, Em. Tümg. Cumhur Evcil, Doç. Dr. Hanefi Bostan, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Erol Güler Kaymakam Kemal’in şehit ediliş nedenlerini anlatan konuşmalar yaptılar.

1.Dünya Savaşı’nın yaşandığı 1915 yılında, Osmanlı Hükümeti’nin doğu Anadolu’da yaptığı nüfus düzenlemesi sırasında verilen görevi yerine getirmesinden başka bir suçu bulunmayan Yozgat/Boğazlayan Kaymakamı Kemal Bey’in, işgal kuvvetlerinin baskısıyla kurulan düzmece bir mahkeme tarafından yargılanıp idam edilmesi, çok acı, çok onur kırıcı ve ibret alınması gereken bir olaydır. (Kaymakam Kemal konusunu ayrıca yayınlayacağız.)