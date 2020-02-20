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Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 2 asker şehit, 5 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de hava saldırısı sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını, belirlenen hedeflerin ateş altına alındığını duyurdu.

20 Şubat 2020 Perşembe 17:55
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Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 2 asker şehit, 5 asker yaralı

ANKARA, (DHA)

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Belirlenen hedefler ateş altına alınmış, alınmaya devam edilmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz" denildi.

Bakanlık, İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 50’den fazla rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap, 1 obüsün imha edildiğinin öğrenildiğini kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBİdlibŞehitAskerYaralıönce Vatan
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