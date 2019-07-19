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Mersin merkezli FETÖ operasyonunda 10 kadına gözaltı

Mersin merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 10 kadın gözaltına alındı.

Mersin merkezli FETÖ operasyonunda 10 kadına gözaltı

Mersin merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 10 kadın gözaltına alındı.

19 Temmuz 2019 Cuma 10:23
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Mersin merkezli FETÖ operasyonunda 10 kadına gözaltı

MERSİN, (DHA)

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında polis ve jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Mersin merkezli Adana, Kayseri, Denizli, Şanlıurfa, Gaziantep, Kırıkkale ve Yozgat'ta belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 10 kadın gözaltına alındı.

Şüphelilerin, 2006- 2015 yılları arasında örgüte ait kurumlarda öğretmenlik yaptığı, örgüt içerisinde serrehber olarak faaliyet yürüttüğü ve Bank Asya'da hesap artırımı yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖMersinOperasyonönce VatanGözaltı
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