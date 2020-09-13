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Meis açıklarında hareketlilik

Meis açıklarında askeri hareketlilik

13 Eylül 2020 Pazar 16:59
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Meis açıklarında hareketlilik

(DHA)

MEİS Adası etrafındaki askeri hareketlilik sürerken, adadan hareket eden bir Yunan feribotunun Karaada mevkisine gittiği gözlendi. Türk Sahil Güvenlik tekneleri ise rutin devriyelerini sürdürüyor. 

Antalya'nın Kaş ilçesine 2,1 kilometre uzaklıkta bulunan Meis Adası'nın ön kısmına, Yunan firkateyni konumlandı. Bugün saat 14.00 sıralarında Meis Adası'ndan hareket eden Yunan feribotu Karaada mevkisine doğru ilerlerken, Türk Sahil Güvenlik tekneleri Türk karasuları içerisinde devriyesine devam etti. 

Kaş açıklarında bulunan Türk firkateyninde ise askerlerin geminin güvertesinde nöbet tuttuğu gözlendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MeisAskeri Hareketlilik
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