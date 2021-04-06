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Mehmet Kutlular hayatını kaybetti

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06 Nisan 2021 Salı 16:36
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Mehmet Kutlular hayatını kaybetti

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ / İSTANBUL

Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular 83 yaşında hayatını kaybetti. 

1938 yılında Balıkesir'in Gönen ilçesinde doğan Kutlular, 1970 yılından beri 51 yıldır Yeni Asya Gazetesi’nin imtiyaz sahipliğini sürdürüyordu. Kutlular, Türkiye’deki pek çok gazete sahibi gibi bir dönem, gazete dağıtımı için Rek-Dağ şirketini tercih etmişti. 

Mehmet Kutlular, “1957’de Manisa’da Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin eserleri olan Risâle-i Nurları tanıdım. O gün bu gün Risâle-i Nur hizmetinin içinde bulunuyorum” diyordu. 

Kutlular, hatıralarını, 2009 yılında yapılan İşte Hayatım adlı kitabında toplamıştır. 

Kutlular, geçtiğimiz yıl yüksek ateş ve zatürre teşhisi ile tedavi görmüş, daha sonra taburcu edilmişti. 

Evli ve bir çocuk babası Kutlular, rahatsızlığı sebebiyle kaldırıldığı Birinci Özel Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi devam ederken hayatını kaybetti. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Mehmet KutlularYeni Asya GazetesiRekDağBediüzzaman Said NursiRisalei Nur
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