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Maskede 'TSE standardı' uyarısı

TÜKETİCİ Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkan Vekili Sinan Vargı, maskenin mutlaka 3 kat olup olmadığına bakılması gerektiğini söyledi. Vargı, "Tüketicilere tavsiyemiz maskeleri eczanelerden ve tıbbi malzeme satıcılarından alın. Açık alanlarda, metro, otobüs duraklarında satılan maskelerin üzerinde 'karekod' ve 'TSE standardını' göremiyorsanız o maskeleri almayın; ama mecbur kaldınız aldınız, 2 tane takın" dedi.

26 Eylül 2020 Cumartesi 10:57
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Maskede 'TSE standardı' uyarısı

TÜDEF Genel Başkan Vekili Sinan Vargı, piyasada satılan çeşitli cerrahi maskelerin koronavirüse karşı koruyuculuğunu değerlendirdi. Vargı, satılan maskelerin güvenirliği konusunda ciddi endişeleri olduğunu söyledi. Tüketicinin maske alırken dikkat etmesi gerekenlere değinen Vargı, "Bunların ne kadar güvenli olduğu konusunda tüketicimiz ambalajın üzerindeki TSE standardına bakması gerekiyor. TSE standardının dışında, maskenin burun kısmına gelen yerde mutlaka bir tel olması gerekir. Bir diğer konu da maskenin 3 katlı olması gerek. Dışarıya gelen yeri ayrı, ortadaki filtre eden yeri ayrı, ağzımıza-burnumuza değen yerin ayrı kumaş olması gerekir" dedi.

'BANDANA VE BOYUNLUKLAR GÜVENSİZ'

Çocukların taktığı baskılı maskelerin güvenirliği konusunda da endişe duyulduğuna vurgu yapan Vargı, "Bir araştırma ile lazer ışığının altında insanları öksürtüp hangi partikülün hangi maske ile ne kadar yayıldığına bakılmış. En güvenli olan cerrahi maskeler, en güvensiz olan ise bizim bandana ya da boyunluk olarak takıldığını gördüğümüz maskeler. Bir takım boyalı çocuk maskelerinin güvenliği konusunda da endişeler var, alerjik reaksiyonlara sebep olduğu konusunda. Ama en kötüsü de bandana ya da boyunluk gibi kumaşların virüsü, öksürme sırasında kumaşın arasından geçirerek partikülleri böldüğü ve daha uzağa yaydığı tespit edildi" diye konuştu.

'MASKEYİ ÇENE VE KOLA TAKMAK ÇOK TEHLİKELİ'

Vargı, maskelerin çene ve kola takılmasının çok tehlikeli olduğunu vurgulayarak, "Bizim halkımız arasında tespit ettiğimiz en tehlikeli maske takma şekli maskeyi çeneye indirmek. Çenedeki koronavirüsü alıyorsunuz burnunuza getiriyorsunuz. Kolunuza maskeyi takmak, koldan virüsü alıyorsunuz onu burnunuza getiriyorsunuz. Tabii bir de en kötüsü var; sigara içmek için toplum içinde maskeyi çıkarmak. Bu maskeyi çıkardığınız anda karşınızdaki insan ile de sohbet ettiğimizde dumanın içindeki koronavirüs daha ileriye yayılıyor. Duman ile birlikte daha çok insanın üstüne gidiyor. Kamu alanlarında sigara yasağının yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Siyah bez maskeler ile koronavirüsü yenmek mümkün değil. Bunların kaliteli olanları var; ama 5 defa yıkandıktan sonra geçirgenliği artıyor, maskenin kalitesi düşüyor" ifadesini kullandı.

'ECZANELERDEN ALIN'

Maske alırken dikkat edilmesi gerekenleri sıralayan Vargı, şunları söyledi:

"Ambalajlı bir maske değilse tüketici önce bunun 3 kat olup olmadığına bakacak, burnunda tel var mı, maske dikişli mi yoksa üstünde kendiliğinden ezmeli bir dikiş mi var ona bakacak. Ambalajlı maske alıyorsanız buna 'karekod' dediğimiz bir uygulamanın mutlaka gelmiş olması gerekiyor. Piyasada medikal cerrahi maskeler ile ilgili bir standardımız var; ama birçok maskenin içinde bu yok. Koronavirüs salgını o kadar hızlı başladı, maske üretimine o kadar hızlı girdik ki bunun ne derece süzdüğünün kontrollerini yapamadık. Eline makine alan maske dikti. İnsanlarımızı kamu spotları ile eğitmemiz gerekiyor. Bizim ülkemizde bunun basılıp okullara, iş yerlerine, metro çıkışlarına asılması gerekiyor. Bizim tüketicilere tavsiyemiz bütün maskeleri eczanelerden ve tıbbi malzeme satıcılarından alın. Açık alanlarda, metro, otobüs duraklarında satılan maskelerin üzerinde 'karekod' ve 'TSE standardını' göremiyorsanız o maskeleri almayın. Ama mecbur kaldınız aldınız, 2 tane takın."

DHA

Anahtar Kelimeler:
MaskeTSETÜDEFTüketici
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