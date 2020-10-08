Maraş’taki otellerde Kıbrıslı Türklerin gasp edilmiş hakları var

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ / İSTANBUL

KKTC III. Cumhurbaşkanı Politik Danışmanı Prof. Dr. ATA ATUN, “Maraş’ta sahil boyunda yer alan otellerin tümü ve şehir içindeki bazı otellerin yüzde 50’si, yeni kurulmuş Kıbrıs Cumhuriyetini kalkındırmak için Dünya Bankası ve IMF tarafından KC’ne verilen hibe ve kredilerle yapıldı” dedi.

Atun, “Bu kredinin yüzde 30’unun kurucu ortak olan Kıbrıslı Türklere verilmesi ve Kıbrıs Türk bölgelerinin kalkındırılması için harcanması gerekiyordu. Makarios Hükümeti Kıbrıslı Türklere haklarını vermedi ve bu paraları Rum yatırımcılara 20 yıl vade ve yüzde sıfır faiz ile verdi. Maraş’ta bulunan bu otellerin hepsinde Kıbrıslı Türklerin gasp edilmiş hakları bulunmaktadır. Ayrıca CIA 14 yılda 28 milyon Dolar hibe vermiştir, adada komünizmin yayılmaması için” dedi.