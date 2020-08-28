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Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümü

İletişim Başkanlığı Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümü dolayısıyla “Kızıl Elma” marşı hazırladı

28 Ağustos 2020 Cuma 17:15
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Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümü

HABER MERKEZİ / İSTANBUL

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Kızıl Elma” marşını “Bizim için Kızıl Elma büyük ve güçlü Türkiye’dir. Malazgirt’ten 15 Temmuz’a destanlar yazan milletimizin kutlu yürüyüşüdür. Kızıl Elma, gölgesinde nice mazlumun serinlediği ulu çınardır. Cebeli Tarık’tan Hicaz’a Balkanlardan Asya’ya tüm insanlığın hasretle beklediğidir.” sözleriyle Twitter hesabından paylaştı.

Kızıl Elma marşının klibi, 1071 Malazgirt Zaferi’nden Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna, İstanbul’un Fethinden Çanakkale ve Kurtuluş Savaşına, 15 Temmuz Destanından günümüze kadar aynı ruhun taşındığı temaları üzerine kurgulandı.

Klipte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fetih suresinin ilk ayetlerini okuması da yer aldı. 

Kızıl Elma marşının sözleri şu şekilde:

"Canlar canının yolunda ancak/ Kızıl elma hedefine ulaşılacak/Vadedilmiş olan ilahi nur Hak/ Ebedi mutlak hakim olacak

 Kızıl elmanın fethiyle ancak/ Yeryüzü sükun huzur bulacak/ Geliyoruz ey şanlı al bayrak/ Vatan aşkıyla her köşe bucak  

Arşa yükselsin tekbir sesleri/ Allah-u Ekber arş ileri/ Türk'ün askeri candır siperi/ Kahraman yurdumun onur izzeti  

Arşa yükselsin tekbir sesleri/Allah Allah diyerek dönmeyiz geri /Vur ki inlesin zalimin sesi /Yedi cihan duysun hür sesimizi

Şanlı Türkiyem al bayrağına/ Bağlıyız gönülden canım vatana/ Başlar koyar yoluna tüm cihanda/ Şu çılgın Türkler hilal uğruna

Haydi Türkiyem Allah aşkına/ Tarihe bir daha damga vurmaya/ Ey aziz millet vatan namına/ Yeniden nesillere ilham olmaya

Malazgirt’te şahlanan Sultan Alparslan/ Kuruluş'ta Osman Gazi oluyor bu kan/ Fetihlerle müjdelenen Sultan-ı Cihan/ Çanakkale meydanında çocuk kahraman

Nesebinden geliyor yine aynı kan/ Dirilişle yeniden yazıyor destan/ İ'la-yi Kelimetullah bekliyor cihan/ İstikamet kızıl elma vermeyiz aman

Malazgirt’te şahlanan Alparslan gibi/ Zaferlerle tarih yazan ecdadım gibi/ Çağ kapatıp çağ açan ceddimiz gibi/ Hedefimiz kızıl elma marş ileri."

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Malazgirt ZaferiKızıl Elma MarşıIletişim Başkanlığı
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