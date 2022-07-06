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Kurban pazarları, ulaşım giderine yenik düştü

06 Temmuz 2022 Çarşamba 10:45
Kurban pazarları, ulaşım giderine yenik düştü

TÜRKİYE Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, Türkiye genelinde 850 bin büyükbaş, 2,5 milyon da küçükbaş kurbanlığın satışa sunulduğunu, ulaşım maliyetlerindeki artış nedeniyle pazarların bu yıl küçüldüğünü söyledi. Yardımcı, "Bu yıl, ulaşım ücreti yüksek oldu. Geçen sene 7-8 bin liraya gelen bir kamyon, bu yıl 25 bin liraya geldi" dedi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurban pazarlarında küçük ve büyükbaş kurbanlıkların sayısı azalıyor. Kurbanlık sayısının azlığı diğer yıllara göre dikkat çekerken, kurban pazarlarındaki çadırların çoğuna 'Bitti' yazısı asıldı. Turizm kenti Antalya'nın en büyük kurban pazarının geçen yıla oranla yüzde 70 küçüldüğü belirtildi. Kente bu yıl sadece 14 bin büyükbaş, 150 bin de küçükbaş kurbanlık getirildi. Kurbanlık getirenler ise ulaşım maliyetlerinin yüksek olduğunu, bu nedenle besicilerin kendi memleketlerinde satış yapmaya çalıştığını söyledi.

'BU YIL ULAŞIM ÜCRETİ YÜKSEK OLDU'

Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, büyükbaş kurbanlıkların 20 bin liradan, küçükbaşların ise 2 bin liradan başladığını söyledi. Türkiye genelinde 850 bin büyükbaş, 2,5 milyon da küçükbaş kurbanlık olduğunu da kaydeden Yardımcı, "Fiyatlar ucuz. Kurbanlık sayısı da yeterli. Yüzde 30 her şeye zam geldi. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda kurbanlıkların fiyatı uygun. Bu yıl, ulaşım ücreti yüksek oldu. Geçen sene 7-8 bin liraya gelen bir kamyon, bu yıl 25 bin liraya geldi" dedi.

3 YAŞINDAKİ 'ŞAMPİYON' UCUZA GİTTİ

Kurban pazarında kurbanlıkların tamamını satan besicilerin yüzü gülerken, bir kısmını satabilenler ise umutlarını son güne saklıyor. Bu yıl pazarlıkların daha sıkı yapıldığını anlatan besiciler, kurbanlıkların kimi zaman değerinin altında satıldığını söyledi.

Kurban pazarının en gösterişli ve ağır kurbanlığı ise 'Şampiyon' isimli 3 yaşındaki sığır oldu. Sahibi Özcan Canlı'nın gözü gibi baktığı 'Şampiyon', 1 ton ağırlığı ile dikkat çekti. 7 kişinin ortak aldığı 'Şampiyon', 75 bin liradan başlayan pazarlık sonunda 60 bin liraya satıldı. Canlı, "Beklediğimizin altında sattık. 7 kişi aldı, Çok uyguna almış oldular. 'Şampiyon'un kilosu 60 liraya geldi" diye konuştu.

Kars'tan 26 büyükbaş getiren Adem Bilgin de tüm kurbanlıkları satarak çadırının girişine 'Bitti' yazısı astı. Sermayeyi kurtardığını belirten Bilgin, satışlardan memnun olduğunu ifade etti. 28 büyükbaş getiren Levent Çelik de tüm kurbanlıklarını sattığını söyledi. En son 800 kilo gelen 'Kara Şimşek' adlı sığırını 56 bin liraya sattığını belirten Çelik, kurbanlıkları teslim edip, memleketine gideceği günü beklediğini aktardı.

'PAZARA YENİ KURBANLIK GİRİŞİ YASAKLANSIN'

Besicilerin bir bölümü de kentteki bazı büyükbaş çiftlik sahiplerinin pazarda bir çadır kiraladığını ve buraya sürekli kurbanlık getirerek satışa engel olduklarını öne sürdü. Bayrama kısa süre kala yeni kurbanlık girişinin yasaklanmasını isteyen Nimetullah Ak, kurban pazarlarında su ve hijyen ile ilgili sorunlar olduğunu da aktardı. Türkiye genelinde gitmediği kurban pazarı kalmadığını ifade eden Ak, "Antalya'da kurban pazarında kota yok. İsteyen, istediği kadar getiriyor. Yerli çiftlik sahipleri de son güne kadar buraya kurbanlık getiriyor. Bu yüzden getirdiğimiz hayvanları satamıyoruz" dedi.

Bir başka besici Yakup Matur da kurban pazarlarına yeni kurbanlık girişinin yasaklanması gerektiğini söyledi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KurbanKurban BayramıKurban PazarıPazarTÜRKİYE KasaplarBesicilerEt Ve Et Ürünleri Esnaf Ve Sanatkarları Federasyonu
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