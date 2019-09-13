Kulp'taki terör saldırısında 2 gözaltı

(Diyarbakır), (DHA)

Kulp'a bağlı Ağaçkorur köyü mevkisinde, dün odun toplamaya gidenlerin bulunduğu minibüsün geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 kişi şehit oldu, 10 kişi de yaralandı. Terör saldırısının ardından güvenlik güçlerince operasyon başlatıldı. Ağaçkorur köyü mevkisinde, saldırıdan kısa süre önce Kulp Belediyesi'ne ait aracın görüldüğü bilgisi üzerine 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekipleri, düzenlenen operasyonla şüphelilerden HDP İlçe Başkanı A.K. ile HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A.'yı gözaltına aldı. Operasyonun, 2 kişinin yakalanması için sürdürüldüğü belirtildi.