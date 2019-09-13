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Kulp'taki terör saldırısında 2 gözaltı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, 7 kişinin şehit olduğu terör saldırısının ardından polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, HDP İlçe Başkanı A.K. ile HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A. gözaltına alındı.

Kulp'taki terör saldırısında 2 gözaltı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, 7 kişinin şehit olduğu terör saldırısının ardından polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, HDP İlçe Başkanı A.K. ile HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A. gözaltına alındı.

13 Eylül 2019 Cuma 15:39
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Kulp'taki terör saldırısında 2 gözaltı

(Diyarbakır), (DHA)

Kulp'a bağlı Ağaçkorur köyü mevkisinde, dün odun toplamaya gidenlerin bulunduğu minibüsün geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 kişi şehit oldu, 10 kişi de yaralandı. Terör saldırısının ardından güvenlik güçlerince operasyon başlatıldı. Ağaçkorur köyü mevkisinde, saldırıdan kısa süre önce Kulp Belediyesi'ne ait aracın görüldüğü bilgisi üzerine 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekipleri, düzenlenen operasyonla şüphelilerden HDP İlçe Başkanı A.K. ile HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A.'yı gözaltına aldı. Operasyonun, 2 kişinin yakalanması için sürdürüldüğü belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KulpTerörSaldırıGözaltıönce Vatan
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