Kripto para şikayetleri yüzde 998 arttı

Yeni nesil yatırım aracı olarak dünyanın dört bir yanında kullanılan kripto para, Türkiye’de özellikle son aylarda yaşanan döviz kuru artışı ve finansal dalgalanmalar nedeniyle oldukça rağbet görüyor. Öyle ki Blockchain analizleri yapan Chainalysis ve Kaiko'nun verilerine göre, Türkiye'de günlük kripto para işlem sayısı 1 milyon seviyesinin üzerine çıktı. Artan ilgi yatırımcıların şikayetlerini de beraberinde getirdi. Tüketicilerin bir referans kaynağı olarak başvurduğu Şikayetvar kripto paralarla ilgili en çok sorun yaşanan konuları derledi.

Şikayetvar’ın paylaştığı verilere göre 2021’in ilk 11 ayıyla bir önceki yılın ayı dönemi karşılaştırıldığında şikayet oranı yüzde 998 arttı. 2020’de 4 bin 840 olan şikayet sayısı, 2021’de 60 bin 359’a yükseldi.

KRİPTO PARA ŞİKAYETLERİNİN YÜZDE 20’Sİ ŞİKAYETVAR’DA ÇÖZÜLDÜ

Platform tarafından açıklanan verilere göre, kripto para borsasıyla ilgili Şikayetvar’a ulaşan şikayetlerin 11 bin 997’si çözüme kavuştu. Bu rakam platformda yayınlanan şikayetlerin yaklaşık yüzde 20’sini oluşturuyor. Şikayetvar ‘da kripto para borsaları 5 milyon 73 bin kez aratıldı.

THODEX VURGUNUN YAŞANDIĞI NİSAN AYINDA 16 BİN 940 ŞİKAYET GELDİ

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük soygunlarından birisi olan Thodex vurgunun (vurgununun) yaşandığı Nisan ayında Şikayetvar’a toplam 16 bin 940 şikayet geldi. 14-20 Nisan haftasında Şikayetvar üzerinden Thodex şikayetleriyse yüzde bin 161 artış gösterdi. 2020’nin Nisan ayında 400 bin kullanıcıya sahip İstanbul merkezli kripto para borsası Thodex’in sahibi Fatih Özer yaklaşık 2 milyar dolarla birlikte Arvanutluk’a kaçtığı tespit edilmişti. Bu vurgun aynı zamanda Blokzincir veri firması Chainalysis, 2022 Kripto Suç Raporu’na göre bu yıl içinde en büyük kripto para vurgunu olarak değerlendiriliyor.

ELEKTRONİK BANKACILIK UYGULAMALARINDA ŞİKAYET SAYISI 47 BİNLERE ULAŞTI

Öte yandan Şikayetvar hazırladığı raporda elektronik bankacılık uygulamalarını ve bu kategoride gerçekleştirilen hizmetleri de inceledi. Verilere göre, bu kategoride 2020’in ilk 11 ayında 23 bin 329 olan şikayet sayısı yüzde 77 artarak 47 bin 565 oldu. Platforma gelen şikayetlerin yüzde 20’si çözüldü. Elektronik bankacılıkla ilgili toplam 2 milyon 670 bin arama gerçekleştirildi.

KRİPTO PARAYLA İLGİLİ EN ÇOK NELERDEN ŞİKAYET EDİLİYOR?

Şikayetvar kullanıcıların en çok şikayet ettiği başlıkları da derledi. Kullanıcıların karşılaştığı sorunlar, “Sisteme girişte hata vermesi, hesabın sıfırlanması, kimlik doğrulama işleminde sıkıntı çıkması, telefon numarası güncellemenin yapılmaması, fazla komisyon ücreti alınması, ön satıştaki fiyatların yanıltıcı olması, transfer işleminin uzun sürmesi, yavaş oluşu, yükselince satış işleminde sıkıntı çıkarmaları, düşünce de alım yaptırmamaları, müşteri temsilcilerinin yanlış yönlendirmesi sonucu işlemlerde zarar edilmesi, müşteri temsilcilerinin yatırım yaptıktan sonra ilgilenmemesi” olarak açıklandı.