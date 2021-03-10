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Koronavirüs salgınında talebin arttığı ‘turşu suyu’ ambalajlanıp raflara girdi

Pandemide talebin arttığı turşu suyu, Adana’da içecek fabrikası sahibi Selahattin Naz’ın girişimiyle ambalaja girdi. Selahattin Naz, "İnsanlar artık gazlı içeceklerden kaçıyor. Biz de annelerimizin turşu suyunu ambalajlayıp, raflara getirdik. Bunu yaparken Münir Özkul ile Adile Naşit’in ‘limon mu sirke mi?’ fikrini birleştirerek sağlıklı bir turşu suyu çıkardık" dedi.

10 Mart 2021 Çarşamba 09:27
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Koronavirüs salgınında talebin arttığı ‘turşu suyu’ ambalajlanıp raflara girdi

Koronavirüs salgınıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtilen turşu suyuna talep arttı. Adana’da iş insanı Selahattin Naz, şalgam ürettiği tesisinde turşu suyu da üretme kararı aldı. 6 aylık Ar-Ge çalışmasının ardından üretime geçtiklerini kaydeden Naz, turşu suyunun şu an 81 ile satılmaya başlandığını ve aldıkları geri dönüşlerin çok olumlu olduğunu belirtti.

‘ANNEMİZİN TURŞU SUYUNU RAFLARA KOYDUK’

Turşu suyunun tıpkı şalgam ve ayran gibi milli bir içecek sayıldığını belirten Selahattin Naz, pandemi sonrası çevresinden yoğun bir şekilde turşu suyu talebinin geldiğini söyledi. Ekip olarak talebi değerlendirdiklerini ve pazarda bu ürüne ihtiyaç olduğunu fark ettiklerini kaydeden Naz, 500 yıllık turşu suyunu daha sağlıklı bir formülle seri üretime geçirip, ambalajlayıp satmaya başladıklarını dile getirdi. İnsanların ambalajlı ürün olarak sadece gazlı içecekleri görmekten sıkıldığını ve vücuda olan zararlı etkilerinden dolayı bu içeceklerden kaçtıklarını aktaran Naz, “İnsanlar sağlık açısından faydalı ürünler arıyor. Biz de bunu görerek tüketimi ve ulaşması daha kolay olsun diye annemizin yaptığı turşu suyunu ambalajlayıp raflara koyduk" dedi.

‘ADİLE NAŞİT VE MÜNİR ÖZKUL’UN FİKRİNİ BİRLEŞTİRDİK’

Turşu suyunu litrelik şişeler halinde şu an ülkedeki 81 ildeki yerel marketlere gönderdiklerini kaydeden Naz, insanların ürüne büyük ilgi gösterdiğini vurguladı. Bugüne kadar caddelerdeki tezgahlarda ya da turşucularda açık bir şekilde satılan turşu suyunun kapalı şekilde ilk defa satıldığını belirten Naz, “İşin diğer yanı da bu turşu suyu bildiğimiz turşu suyundan ayrılıyor. Çünkü normal turşu suyunun tuz oranı yüzde 18’dir. Biz bu oranı düşürmek ve turşu suyunu daha içilebilir hale getirmek için şalgam suyu, elma sirkesi ve limon suyunu kullanıyoruz. Bunu yaparken Münir Özkul ile Adil’e Naşit’in ‘limon mu sirke mi?’ fikrini birleştirerek sağlıklı bir turşu suyu çıkardık. Market raflarında litresi 6-7 TL civarında satılıyor. Yakında Avrupa ülkelerinde de göreceğiz" diye konuştu.

‘MİDE RAHATSIZLIĞI OLANLAR DİKKAT ETSİN’

Turşu suyunun içeriğindeki yararlı bakteriler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirici etkilerinin olduğunu kaydeden Gıda Mühendisi Seda Kilinçli, turşu suyunun içindeki bakterilerin aynı zamanda mide, ağız ya da vücudun herhangi bir yerinde bulunan kötü bakterilerle de savaştığını söyledi. Spor ve yemek sonrasında içilecek turşu suyunun vücudu rahatlatabileceğini de ifade eden Kilinçli, buna karşın mide rahatsızlığı, kolesterol ve sindirim sistemi rahatsızlığı olanların turşu suyunu dikkatli tüketmesi gerektiğini kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsPandemiTurşu Suyu
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