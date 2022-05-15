Komşu Yunan adalarına feribot seferleri tam kapasite

İZMİR, (DHA)-

Daha önce uygulanan yüzde 80'lik yolcu kapasitesinin kaldırıldığını belirten Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, "Her geçen gün artan bir ivme var. Eskiden sadece tek yönlü bir trafik vardı. Ancak şu anda karşılıklı bir trafik gündemde" dedi.

Ege kıyıları ile Yunan adaları arasındaki feribot seferleri ile ticari ve özel yatlara uygulanan kısıtlamalar, yaklaşık 2 yıl aradan sonra 7 Şubat'ta kaldırıldı. Kararla birlikte feribotların Yunanistan'ın Kavala, Midilli, Sakız Adası, Vathi ve Pythagoreio, Samos, Myrina, Limni, Simi, Skala, Patmos, Meis'in yanı sıra Kos ve Rodos limanlarına girişine izin verildi. 27 Nisan'da maske zorunluluğunun toplu taşıma ile hastaneler hariç tüm Türkiye'de kaldırılması sonrası ise feribotlara da yolcu kapasitesi sınırlandırılması sona erdi. Daha önce uygulanan yüzde 80'lik yolcu kapasite sınırlandırılması kaldırıldı, tam kapasiteye geçiş yapıldı.

'KARŞILIKLI BİR TRAFİK GÜNDEMDE'

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, "Bu sadece iki ülke insanını ilgilendiren bir taşıma şekli değil. Dünyanın birçok yerinden gelip, önce Türkiye'yi gezdikten sonra Yunan adalarına gitmek isteyen bir kesim var. Özellikle Güney Amerikalılar, bunu tercih ediyor. Ekonomik ve ticari açıdan da bu önemli. Yunan adalarından Türkiye kıyılarına gelip, Türkiye'de alışveriş yapılması da söz konusu. Her geçen gün artan bir ivme var. Eskiden sadece tek yönlü bir trafik vardı. Ancak şu anda karşılıklı bir trafik gündemde. Gelip burada alışverişlerini yapabiliyorlar" dedi.

'BİRTAKIM TEKNİK PROBLEMLER VAR'

Deniz turizmi sezonunun hayırlı olmasını da dileyen Öztürk, "Sezonumuza başladık. Bu seneki beklentiler son derece iyi. Yapılan rezervasyonlardan da bunu görmekteyiz. Feribotlarımızda şu aşamada çok fazla bir talep olmamakla birlikte yaz mevsiminde artacağını tahmin ediyoruz. Yunanistan'daki adalar ve ana karası arasında birtakım teknik problemler var. Özellikle gemilerin teknik yönetmeliği ile ilgili olan kısımları çözdüğümüz zaman hiçbir problem kalmayacak. Çeşme- Sakız, Midilli- Ayvalık gibi noktalarda büyük bir talep var. Fakat bu talebin daha da gelişeceğini tahmin ediyorum. Pandemiden kaynaklanan kapasite azaltılması, Yunan adalarının kendi aralarındaki yolcu taşımacılığında da vardı. O nedenle yüzde 80 kapasite söz konusuydu. Şu aşamada öyle bir rakamımız yok" diye konuştu.

'REZERVASYONLAR ÇOK İYİ GİDİYOR'

Deniz turizmiyle ilgili de konuşan Yusuf Öztürk, "Ukrayna ve Rusya savaşı nedeniyle deniz turizmine bir etkisi olup olmayacağına dair şüphelerimiz vardı. Ancak bu şüphelerimizin yanlış olduğunu gördük. Turizmimiz her geçen gün artıyor. Yat turizminin özellikle mavi yolculuk kısmında daha iyi noktalara geleceğinden eminim. Özellikle Antalya, Marmaris, Fethiye ve Bodrum bölgelerinde yoğunluk var. Günübirlik teknelerimizde döviz ve maliyet artışı nedeniyle bir miktar sıkıntı yaşamaktayız. Maliyetleri kurtarmak için yapılan çalışmalarda görünen bir fiyatlama sistemi var. Bu fiyatlama sisteminin, orta kademedeki kişilerin turizmdeki payını biraz azaltacağını düşünüyoruz. 'Mavi yolculuk' dediğimiz bir Türkiye markası olan sektörün son derece iyi gittiğini gözlemlemekteyiz. Özellikle yabancı turist açısından rezervasyonlar çok iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.