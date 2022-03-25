Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.190,78
ALTIN
932,73
DOLAR
14,84
STERLİN
19,60
EURO
16,35
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi...
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji...
Atina Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Atina Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter...
İstanbul Okan Üniversitesi 160 öğretim üyesi alacak
İstanbul Okan Üniversitesi 160...
Kartepe'de mesire alanı kiralama ihalesi
Kartepe'de mesire alanı kiralama...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

25 Mart 2022 Cuma 13:16
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi‘nin ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır. İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun ve
Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak
Trabzonlu kaptan: Gemiler bombalanıyordu
Trabzonlu kaptan: Gemiler bombalanıyordu
Kıbrıs'ta askerdiler, 32 yıl sonra Ankara'da buluştular
Kıbrıs'ta askerdiler, 32 yıl sonra Ankara'da buluştular
Nevruz (Yeni Gün) Türk Bayramıdır
Nevruz (Yeni Gün) Türk Bayramıdır
Dünyanın en uzun uyuyan ülkeleri açıklandı
Dünyanın en uzun uyuyan ülkeleri açıklandı
Yurt dışı çıkış harcı 150 TL olarak belirlendi
Yurt dışı çıkış harcı 150 TL olarak belirlendi
Emniyet hizmetleri sınıfı mensupları atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik
Emniyet hizmetleri sınıfı mensupları atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1915 Çanakkale Köprüsü' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1915 Çanakkale Köprüsü' paylaşımı
Çanakkale Destanı
Çanakkale Destanı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma