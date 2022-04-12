Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.435,96
ALTIN
922,46
DOLAR
14,69
STERLİN
19,13
EURO
15,96
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 59 öğretim üyesi / elemanı alacak
Alanya Hamdullah Emin Paşa...
Nişantaşı Üniversitesi 174 akademik personel alacak
Nişantaşı Üniversitesi 174 akademik...
Yaşar Üniversitesi 6 öğretim görevlisi alacak
Yaşar Üniversitesi 6 öğretim...
Çağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Çağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

'Kobani finansörü' 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 6-8 Ekim Kobani olaylarının mali yapılanmasında yer aldıkları belirlenen, aralarında HDP'li eski belediye başkan vekilleri, eski belediye başkan yardımcıları, eski parti sayman ve yardımcıları ile eski belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına alındı. 

12 Nisan 2022 Salı 10:15
'Kobani finansörü' 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6-8 Ekim Kobani olaylarına mali destek sağlayan şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Ankara merkezli 13 ilde yürütülen soruşturma kapsamında; gizli tanık beyanları ve HTS kayıtlarından yola çıkılarak 91 şüphelinin Kobani olaylarıyla bağlantılı oldukları belirlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan uzman ekipler, şüphelilerin HTS baz hareketleri, otel ve yurt dışı giriş çıkış bilgileri ile terör örgütüne müzahir açık kaynak paylaşımlarını inceledi. Milyonlarca satır veri ve video-fotoğraf incelenerek, delillendirme çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmalarda şüpheli isimlerinin ölü olarak ele geçirilen örgüt mensuplarından elde edilen dokümanlarda geçtiği saptandı.

KOBANİ OLAYLARI FİNANSE EDİLDİ

Yapılan çalışmalar sonunda şüphelilerin, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ekonomik yapılanmasında yer aldıkları, örgüt adına kara para akladıkları ve PKK terör örgütü mali alan yöneticisi Murat Karayılan'ın talimatlarıyla hareket ettikleri belirlendi. MASAK’ın geçmişe dönük mali verileri incelendiğinde 70 milyon lira örgüt parasının HDP’li belediyeler, ihaleler, şirketler, kripto para, altın ve gümüş kullanılarak aklanarak gayrimenkuller alındığı, kira gelirlerinin ise örgüt mensuplarına aktarıldığı tespit edildi. 500’e yakın sözde 'Değer ailesi' olarak tabir edilen PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü kırsal alanında faaliyet gösterirken etkisiz hale getirilen terörist yakınları ve cezaevinde bulunan örgüt mensuplarına sistematik biçimde maddi yardım yapıldığı belirlendi. Şüphelilerin, Habur Sınır Kapısı'ndan örgüt mensupları ile birlikte çok sayıda giriş-çıkışlarının olduğu, bu çıkışlarda örgüt kamplarına giderek örgütsel eğitimler ve talimat aldıkları tespit edildi. 

HDP'Lİ İSİMLER DE VAR

Ankara emniyetinin yaptığı delillendirme çalışmaları sonucunda belirlenen 91 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ankara merkezli 13 ilde '6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet' ve 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlarından gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında, HDP’li eski belediye başkan vekilleri, eski belediye başkan yardımcıları, eski parti sayman ve yardımcıları ile eski belediye meclis üyelerinin de bulunduğu belirtildi. 

46 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis ekiplerince şüphelilerin yakalanması için sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şu ana kadar 46 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 240 bin dolar, 2 bin 800 euro 25 bin TL, 1 kalaşnikof, 3 kalaşnikof şarjörü, 54 fişek, 1 hücum yeleği, 1 Glock tabanca (ruhsatlı), 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 4 gram kokain, 4 gram esrar, 27 yasaklı yayın, çok sayıda fişek, örgütsel not, çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi. 

ADANA'DA 5 GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 6-8 Ekim Kobani olaylarının mali yapılanmasında yer aldıkları belirlenen, aralarında HDP'li eski belediye başkan vekilleri, eski belediye başkan yardımcıları, eski parti sayman ve yardımcıları ile eski belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli operasyonun Adana ayağında belirlenen adreslere eş zamanlı şafak vakti baskınlar yapıldı. Kimlikleri saptanan 5 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığıKobaniHDPSoruşturmaGözaltı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Online seyahat bileti satış platformu şikayetleri yüzde 265 arttı
Online seyahat bileti satış platformu şikayetleri yüzde 265 arttı
Karadeniz'deki deprem İstanbul'da da hissedildi
Karadeniz'deki deprem İstanbul'da da hissedildi
Yazıcıoğlu soruşturmasında aileler, görüntülerinin incelenmesini talep etti
Yazıcıoğlu soruşturmasında aileler, görüntülerinin incelenmesini talep etti
‘Milli Şehit’ Kaymakam Kemal Bey
‘Milli Şehit’ Kaymakam Kemal Bey
Bulgaristan, Türk şoförü tokatlayan polisi açığa alıp, soruşturma başlattı
Bulgaristan, Türk şoförü tokatlayan polisi açığa alıp, soruşturma başlattı
Prof. Dr. Topaloğlu: İnsanlar kripto para piyasasına gözü kapalı girmemeli
Prof. Dr. Topaloğlu: İnsanlar kripto para piyasasına gözü kapalı girmemeli
Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
MSB: İzmir'de hava savunma atışları gerçekleştirildi
MSB: İzmir'de hava savunma atışları gerçekleştirildi
Hatice Cengiz: Karara itiraz edeceğiz
Hatice Cengiz: Karara itiraz edeceğiz

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma