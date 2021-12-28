Kızılay 2022 yılını 'dayanışma' yılı ilan etti

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay İstanbul Çalışma Ofisinde düzenlediği basın toplantısında 2021 yılı faaliyetleri ve 2022 yılı hedefleri hakkında bilgi verdi.

Afetlerle sınanılan bir yıl olduğunu belirten Kınık, “Hesap verebilirliği önemsiyoruz. Bu nedenle her yıl milletimize hesap verme amacıyla bu toplantıları düzenliyoruz. Bu yıl ağır geçen bir yıl oldu. Afetlerle sınandık, pandemiyle sınandık, ekonomik sarsıntılarla sarsıldık. Birbirimize destek olduk. 2021 yılında bağışçılarımızın sağladığı kaynaklarla 45 milyon kişiye temas ettik. Çeşitli yardımların yanı sıra eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarımızla ulaştığımız kişilerin 36 milyon 480 bini ülkemiz içinde, 8 milyonu ise yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerinden oluştu. Bizlere çok kıymetli bağışçılarımızın emanet ettiği 6 milyar 897 milyon bu çalışmalarımızda kaynak olarak kullandık. 12 bin personelimizle 185 bin gönüllümüzle yürüttük çalışmalarımızı” ifadelerini kullandı.

“KAN TORBASINI KENDİMİZ ÜRETECEĞİZ”

Sağlık ve kan ihtiyacını karşılamak suretiyle yaklaşık 5 milyon kişiye destek sağlandığını anlatan Kızılay Başkanı Kınık, “Ülkemizin tamamına yayılmış 300 noktadan topladığımız kanı 1300’den fazla hastaneye ulaştırdık. Kök hücre tedavisine muhtaç 3 bin 480 kişi, Kızılay’ın aldığı kök hücrelerle hayata yeniden tutundu. 4 bin personel ve 12 milyon 350 bin kan bağışçımız ile bu destanı yazmaya devam ediyoruz” dedi.

2022 yılında 3 milyon ünite kan bağışı hedeflendiğini belirten Kınık, kan merkezlerini yenilemenin yanı sıra hali hazırda ülkemizde üretilmeyen kan torbalarını milli imkanlarla üretmek için de Kızılay’ın yatırım yapacağını açıkladı.

“MÜLTECİLERE DESTEK SÜRECEK”

Kızılay’ın yurt dışında bulunan 18 daimi delegasyonunun 2022 yılında 20’ye çıkartılacağını açıklayan Kızılay Genel Başkanı, gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki 2 buçuk milyondan fazla mülteciye çeşitli yardımlar yapıldığını ve bu yardımların süreceğini bildirdi. Kınık, “Savaşın devam ettiği bölgelere bu kişilerin zorla geri gönderilmesini hiçbir şekilde kabul etmeyeceğiz. Biz insani görevimizi yapmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

“109 AFETE MÜDAHALE”

2021 yılında yaşanan afetlere de değinen Kerem Kınık, “109 afete müdahale ettik. Fırtına, kar yağışı, heyelan, yangın, deprem, sel ve su baskını gibi birçok afette yaraları sardık. Afet müdahale kapasitemizi 2022 yılında daha da geliştireceğiz. 2022 yılında 14 yeni aşevimiz kapılarını açacak. Mobil aşevlerimizin sayılarını ve hizmet kapasitelerini de geliştireceğiz” diye konuştu.

DAYANIŞMA YILI

Kerem Kınık, 2021 yılında Kızılay’ın yürüttüğü çalışmaları özetledikten sonra 2022 yılı hedefleri hakkında da bilgi verdi. 2022 yılını “Dayanışma yılı” ilan ettiklerini belirten Kınık, “2022 yılında odaklanacağımız en temel alan ise yoksullarla, kırılgan topluluklarla, işsizlerle, yetimlerle ve korunmaya muhtaç insanlarla dayanışma olacak. 2022 dayanışma yılımızda Kızılay zekat müessesemiz farklı farklı yaklaşımları ile genişleyerek ve derinleşerek ihtiyaç sahipleri ile hayırseverlerimizi buluşturacak. 2022 yılında bundan önce olduğu gibi varlıklı insanlarımız Kızılay aracılığı ile yoksul insanlarımız ile dayanışmaya devam edecek. Biz bu köprülerin sayılarını artırmaya ve dayanışmanın derinliğini arttımaya devam edeceğiz. Kızılay sosyal girişimcilik programımızda sadece yardım değil üretim noktasında insanların kendi emeği ile ürettikleri iş fırsatı modelini hayata geçireceğiz. Pilot uygulamaları tamamladık. Kızılay bursları aracılığı ile hem dezavantajlı gruplara destek olacağız hem hayırseverlerimize diledikleri alanda burs verebileceği alanları bir sistem olarak sunacağız. Kızılay imece programımız ile Türkiye’nin 50 noktamızdaki teşkilatımız aracılığı ile ihtiyaç sahibi ile destek olmak isteyeni buluşturacağız. 2022’de Kızılay zekat müessesemiz, ihtiyaç sahibi insanlarınızın daha fazla yanında olmamıza imkan verecek. Yenilikçi ve dijital uygulamalar ile zekatın kurumsallaşmasına katkıda bulunacağız” ifadelerini kullandı.

İNSANİ YARDIMA 9 MİLYAR BÜTÇE

2021 yılında insani yardıma 6 milyar liradan fazla bütçe ayrıldığını belirten Kerem Kınık, “2022 yılında Kızılay’ın 12 milyar 425 milyon gelir hedeflediğini ve bunun 9.2 milyarının doğrudan insani yardıma kullanılacak. Gelir ile amaca uygun faaliyete ayrılan bütçe oranı açısında bu tüm dünyada örnek bir orandır. Kızılay’ın 2022 yatırımlarından da bahsederken, Kızılay maden suyunun bir kısmının halka arz edileceğini, Kızılay’ın içme suyu alanına gireceğini, yaşlı aktivite merkezleri açacağını, Malatya’da kurulan yerleşim sistemleri fabrikasının üretimini artırarak devam edecek” dedi.