Kıymetini bilsek bütün sene Ramazan olsun isteriz

İSTANBUL (DHA)

Bağcılar Belediyesi’nin konuğu olan yazar Hayati İnanç, Ramazan Ayı’nın manevi havasını online olarak yaptığı söyleşide kendisini izleyenlere yaşattı. Ramazan’ın sevgi ve muhabbet eksikliği hastalığını tedavi etmek için büyük bir fırsat olduğunu söyleyen İnanç, “Her anı ayrı güzel bir aydayız. Kıymetini bilebilsek bütün senenin Ramazan olmasını arzu ederiz” dedi.

Bağcılar Belediyesi’nin 26 yaşına giren “Ramazan Bağcılar’da farklı yaşanır” etkinlikleri Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl da internet üzerinden gerçekleşiyor. Bu kapsamda hazırlanan “Ramazan sohbetleri” programının dün akşamki konuğu yazar Hayati İnanç oldu. Bağcılar Belediyesi yeni hizmet binasından yapılan canlı yayına katılan İnanç, sosyal medya hesapları üzerinden sevenleriyle bir araya geldi.

Söyleşide bereketinden şifasına kadar sayısız nimeti olan Ramazan Ayı’nın önemine değinen İnanç, “Ramazan mevsimi zamanın bile bize insaf ederek yavaşlayıp aktığı, şefkat gösterdiği dönemdir. Sevgi eksikliği ve muhabbet eksikliği hastalığını tedavi etmek için büyük bir fırsattır. Bundan iyi fırsat olmaz. Beraber yemek yiyor beraber ibadet ediyoruz. Yani maddi ve manevi gıdayı birlikte alıyoruz. Sevgi de muhabbet de böylelikle artıyor. Bir Müslümanın Ramazan gününde ikindiden sonra tattığı hazzı, yaşadığı saadeti bundan mahrum olan insanlar bir ömür boyu yaşayamaz. Her anı ayrı bir güzeldir ayrı bir zevktir. Kıymetini bilebilsek bütün senenin Ramazan olmasını arzu ederiz” dedi.

“HAK TEALA’NIN RAHMETİNİN YAĞDIĞI BİR MEVSİM”

Bu ayın günahlarımızdan kurtulmak için bir fırsat olduğunu da sözlerine ekleyen İnanç, “Hak Teala’nın rahmetinin deryalar gibi coştuğu, sağanak yağmur gibi yağdığı bir mevsimdir Ramazan. Bolca tövbe etmeli, Allah’tan özür dilemeli ve aile efradımızla olan ilişkilerimizi düzenlemeliyiz” şeklinde konuştu.

Kendisiyle ilgili soruları da cevaplandıran ünlü yazar, gençlerin zaman geçireceği, klasik eserlerle tanışacağı bir vakıf kurmayı arzu ettiğini söyledi. İnanç, yoğun ilgi gören programını Fuzuli’nin “Su Kasidesi” isimli eserinden okuduğu beyitlerle bitirdi.