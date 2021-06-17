Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov Ulupamir Kırgız Türkleri ile buluştu

VHA / ANKARA

Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov resmi temeslar için Ankara ziyareti kapsamında Türkiye de Yaşayan Ulupamir Kırgız Türkleri ile buluştu. Buluşma programında beraberinde Kırgızistan’dan gelen heyet te hazır bulundu. Cumhurbaşkanı buluşma toplantısına Ulupamir Mahallesi Muhtarı Eyüphan Vatansever, Kırgız Türleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdulmetin Keskin, Aksakal Muhammet Cuma Güven ve Dernek üyeleri katıldı.

Buluşma toplantısında Ulupamir Kırgız Türkleri adına söz alan Muhtar Eyüphan Vatansever, Sayın Cumhurbaşkanın, Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle Ulupamir Kırgız Türkleri adına başarılar dileriz. Ulupamir den size sıcak selam getirdik. Türkiye ziyaretiniz hayırlı geçmesini dileriz. Türkiye de yaşasakta Kırgızistan ile bağlantımızı koparmadık. Kırgız elinin gelişimini ve yapacağınız işlerden haberdarız.

Sayın Cumhurbaşkanım,

Kırgızistan’da yaşamasak ta Kırgız haklı safında Kırgızistan dışında yaşayan Kırgızlar olarak yapacağınız projeleri, hizmetlerinizi ümitle bekliyoruz.

Biz ata yurt Kırgızistan’ın tarihi ile gururlanıyoruz,

Manas babamızla gururlanıyoruz,

Dünya’ca ünlü Kırgız Yazarımız Cengiz Aytmatov ile gururlanıyoruz,

Kahraman Kurmancan Datka ile gururlanıyoruz, dileğimiz şudur ki, Kırgızistan Devleti Dünya’da layık olduğu yerde olmasını temenni ederiz. Türkiye’deki yaşayan vatandaşlar her zaman Kırgız vatandaşlarla 90 milyonuz diye aynı ırktan ve aynı soydanız diyorlar. Burda ayrımcılık söz konusu değildir diye duygularını bizlerle paylaşıyorlar. Sözümün sonunda Türkiye de yaşayan Ulupamir Kırgız Türklerini kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz” diyerek duygularını ifade etti..

Program sonunda, Kırgız Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından Ulupamir Kırgız Türkleri adına Cumhurbaşkanına Ressam Malik Kutlu’nun “Hicrete uzanan yol “adlı tablosu, Çizimlerle Pamir’den Ulupamir’e adlı ulu göç kitabı hediye edildi.