Kırgız Cumhuriyeti Parlamento Başkanı ve Başbakanı seçildi

13 Ekim 2020 tarihinde Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneşi’nin (parlamento) olağanüstü toplantısında yeni Meclis Başkanı olarak Kanatbek ISAEV seçildi.

14 Ekim 2020 tarihinde Jogorku Keneş milletvekilleri Sadır CAPAROV’un Kırgız Cumhuriyeti Başbakanlığına adaylığını, hükümet programı ve üyelerini onayladılar.

Aynı gün, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay CEENBEKOV Kırgız Cumhuriyeti Başbakanı ve hükümeti üyelerinin atanması hakkında Kararnameyi imzaladı.

16 Ekim 2020 tarihindeki Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneş’in (Parlamento) olağanüstü oturumu

16 Ekim 2020 tarihinde Ala-Archa devlet rezidensinde geçen Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneş’in (Parlamento) milletvekilleri düzenlenen özel oturumunda Sooronbay Ceenbekov’un Kırgızistan Cumhurbaşkanı’nın istifasını kabul etti.

Daha önce, 15 Ekim 2020 tarihinde Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov erken istifasını duyurdu.

Kırgız Cumhuriyeti Anayasasına göre Cumhurbaşkanı’nın yetkilerinin erken sona ermesi durumunda, onun yetkileri yeni bir Cumhurbaşkanı seçilene kadar Jogorku Keneş’in tarafından üstlenecektir. Cumhurbaşkan’ın yetkilerinin Jogorku Keneş’in (Parlamento) Başkanı tarafından yerine getirilmesinin imkansız olması durumunda Cumhurbaşkan’ın yetkileri Başbakan tarafından yürütülecektir.

Jogorku Keneş’in (Parlamento) Başkanı Kanatbek Isaev’in Cumhurbaşkanı’nın görevini üstlenemediğini resmi olarak vazgeçtiğinden dolayı Cumhurbaşkanı’nın tüm yetkileri Kırgız Cumhuriyeti Başbakanı Sadır Caparov’a devredilecek.

Aynı zamanda milletvekilleri toplantıda Bişkek şehrinde olağanüstü hal ilanına ilişkin Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın kararının onaylanması hakkında Jogorku Keneş’in (Parlamento) kararını iptal etti.