Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 2
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,011.16
ALTIN
793.64
DOLAR
13.47
STERLİN
18.27
EURO
15.29
Aydındere Belediye Başkanlığı Zabıta Memuru alacak
Aydındere Belediye Başkanlığı Zabıta...
Kilis İli Elbeyli Belediyesi Memur alacak
Kilis İli Elbeyli Belediyesi...
Osmangazi Belediyesi'nden gayrimenkul satışı
Osmangazi Belediyesi'nden gayrimenkul satışı
Boğaziçi Üniversitesi 657/4-B Sözleşmeli Personel alacak
Boğaziçi Üniversitesi 657/4-B Sözleşmeli...
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kilis İli Elbeyli Belediyesi Memur alacak

22 Ocak 2022 Cumartesi 10:52
9 Okunma
Kilis İli Elbeyli Belediyesi Memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Elbeyli Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliğinin hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

İlanda sayılan başvuru belgelerini, 25.02.2022 ile 01.03.2022 tarihleri (mesai günlerinde saat 09.30-16.30 arasında)Hürriyet Mahallesi Okul caddesi No: 2 Elbeyli - KİLİS adresindeki Elbeyli Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yerli savunma sanayi şirketi, ABD’de 30 bini aşan ziyaretçiyi ağırladı
Yerli savunma sanayi şirketi, ABD’de 30 bini aşan ziyaretçiyi ağırladı
Ukrayna’ya dikkat!
Ukrayna’ya dikkat!
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Prof. Dr. Naci Görür: Bardağı taşıran son damla gibi
Prof. Dr. Naci Görür: Bardağı taşıran son damla gibi
Uçakla şehirler arası seyahatte PCR testi istenilmesine devam edilecek 
Uçakla şehirler arası seyahatte PCR testi istenilmesine devam edilecek 
120 yaban hayvanı doğaya bırakıldı
120 yaban hayvanı doğaya bırakıldı
43 ilin geçiş güzergahında KADES tanıtıldı
43 ilin geçiş güzergahında KADES tanıtıldı
PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
THY iç hatlarda PCR test zorunluluğunu kaldırdı
THY iç hatlarda PCR test zorunluluğunu kaldırdı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma