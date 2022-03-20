Kıbrıs'ta askerdiler, 32 yıl sonra Ankara'da buluştular

ANKARA,(DHA)

Lefkoşa'ya bağlı Paşaköy ilçesindeki 28'inci Tümen Tank Taburu Görev Kuvveti Mekanize Piyade Bölüğü'nde 1990 yılında askerlik yapan silah takımı çavuşu Özer Çelik (50), yıllar sonra asker arkadaşlarına ulaştı.

İlk başta 17 kişiye ulaşan Çelik, ardından sosyal medya aracılığıyla bu sayıyı 30'a çıkardı. 'WhatsApp' grubu kurarak görüşen asker arkadaşları, o dönemki komutanları Uğur Taze'ye de ulaşınca Ankara'da bir araya gelme kararı aldı.

30 silah arkadaşı, 32 yıl sonra arkadaşları Erol Çetinkaya'nın (50) Ankara'daki kafesinde bir araya geldi. Çeşitli illerden gelen asker arkadaşları anılarını tazeleyip, hasret giderdi.