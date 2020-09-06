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Kazak Eli Dergisi

Kazak Eli Dergisi, Kazakistan’da M. Kemal Sallı’ya verilen ‘Birlik’ madalyasını sayfalarına taşıdı

06 Eylül 2020 Pazar 16:23
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Kazak Eli Dergisi

ÖNCE VATAN / HABER MERKEZİ

13 Kasım 2019 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti’nin başkenti Nur-Sultan şehrinde Kazakistan Halkları Asamblesi, ülkenin barış ve bütünlüğünün sağlanmasına destekte bulunan medya mensuplarını ödüllendirdi. Kazak Eli Dergisi, Kazakistan’da M. Kemal Sallı’ya birliğin güçlendirilmesine katkısından dolayı verilen ‘Birlik’ madalyasını sayfalarına taşıdı

Bu yıl 4. kez düzenlenen geleneksel Şanırak yarışmasının kazananları, Uluslararası Medya ve Kamuoyu forumu çerçevesinde belirlendi. 

Yarışmanın amacı, Asamble tarafından yapılan hizmetler ve işlerin tanıtılmasına katkıda bulunan medya mensuplarının desteklenmesi ve onurlandırılmasıydı. Foruma, Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan’dan gelen uzmanlar ve gözlemciler, Kazakistan Halkları Asamblesi üyeleri ve ulusal ve yerel medya temsilcileri katıldı..

Kazakistan Halkları Asamblesi Başkan Vekili Canseyit Tüymebayev, “Ülkemizde yaşayan etkin gruplarımızın hayatlarını haber yaparken birlik ve dayanışmayı teşvik etmede medyanın rolü büyüktür. Bu nedenle yıl sonunda bizim çalışmalarımızın tanıtılmasına katkida bulunan medya ensuplarını bir araya getirdik. Kazakistan’da yaşayan farklı etnik grupların ve halkların birliğini gözler önüne seren medya mensuplarına teşekkür etmek istedik„” dedi.

Foruma Türkiye’den 58 yıllık duayen gazeteci M. Kemal Sallı da katıldı. Gazeteniz Önce Vatan’ın haber müdürü M. Kemal Sallı, konuşmasında, “Günümüzde uluslararası politikalar bile sosyal medya araçları üzerinden gönderilen mesajlarla yönlendiriliyor. Gazetecilik tanımı da çok değişti. Yayın organları toplumları bilgilendirmekten çok, toplumları belli amaçlar doğrultusunda etkileyebilmek için, ağırlıklı olarak, birer algı operasyonu aracı olarak kullanılır oldu. O nedenle bağımsız gazetecilk giderek zorlaşmaktadır. Küreselleşme sürecinde, ulaşım iletişim teknolojilerinin geliştiği bir dönemde yaşadığımız gelişmeleri, arka planlarındaki olası dinamiklerle birlikte irdelemek durumundayız. O nedenle gazeteciler, gelişmelerin devamını okuyabilmek, görüş ve düşüncelerini izleyicilerine aktarabilmek için, algı operasyonları ve özellikle iletişim teknolojileri konularında donanımlı olmak durumundadırlar” dedi.

Kazak Eli Dergisi’nin Nurgül Berikbolova imzalı haberinde, Önce Vatan Gazetesi Haber Müdürü M. Kemal Sallı’nın, Kazakistan Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in deneyimini dünyaya tanıtmak için makaleler yazdığı belirtildi. Dergide, Sallı’nın, “1920’lerde Kurtuluş Savaşı verdiğimiz günlerde bizlere binlerce kilometre uzaklardan ‘Uzaktaki Kardeşime’ diye seslenen Mağcan Cumabayev atamızı da ondan yüz yıl sonra, ülkemizin kritik bir döneminde, aynı coğrafyadan uzanan Nazarbayev’in kardeş elini de hiçbir zaman unutmayacağız” sözlerine yer verildi.

Törende Kazakistan Halkları Asamblesi adına Başkan Vekili Canseyit Tüymebayev tarafından M. Kemal Sallı’ya birliğin güçlendirilmesine katkılarından dolayı ‘Birlik’ altın madalyası takdim edildi.

Kazakistan ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in imzasını taşıyan madalyanın beratında “Kazakistan Cumhuriyeti’nin birlik ve beraberliğinin korunmasında, manevi değerlerin muhafaza edilmesinde, barış ve huzurun temininde yapmış olduğu katkılarından dolayı Mustafa Kemal Sallı’ya Kazak Halkları Asamblesi adına verilmiştir” yazıyor.

Öte yandan yarışmanın özel ödülü, 100. kuruluş yıldönümünü kutlayan ‘Egemen Kazakistan’ gazetesine verildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kazak Eli DergisiBirlik MadalyasıNur SultanKazakistanM. Kemal Sallı
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