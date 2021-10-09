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'Kayıp-kaçağı yüksek belediyelere su tahsisi yapılmayacak'

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, 'Ulusal Su Bilgi Sistemi' projesi ile belediyelerdeki kayıp-kaçak su verilerinin tek sistemde toplandığını söyledi. Dikmen, "Bundan sonraki süreçte Devlet Su İşleri tarafından kayıp-kaçağı yüksek olan belediyelere su talep etiklerinde su tahsisi yapılmayacak. 'Öncelikli olarak kayıp kaçaklarınızı yönetmelikte belirlenen seviyeye çekin, ondan sonra su tahsisi olsun' noktasına gelmeyi planlıyoruz" dedi.

09 Ekim 2021 Cumartesi 11:36
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'Kayıp-kaçağı yüksek belediyelere su tahsisi yapılmayacak'

Su Yönetimi Genel Müdürü Dikmen, DHA'ya 'Ulusal Su Bilgi Sistemi' projesini anlattı. Dikmen, 2013 yılında başlattıkları proje kapsamında 'Ulusal Su Bilgi Sistemi' ile Türkiye'de su ile ilgili üretilen bütün verileri bir sistem altında topladıklarını söyledi. Dikmen, şu anda 'Ulusal Su Bilgi Sistemi' projesini yaygınlaştırma çalışmalarına başladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu yıl 2020 yılı kayıp- kaçaklarını büyükşehir belediyelerimizden bu sistem aracılığı ile aldık. 2021 yılının kayıp-kaçaklarını da 2022 yılında bütün belediyelerimizden bu sistem aracılığı ile alacağız. Bu sistem içerisinde Türkiye'de üretilen su ile ilgili tüm verilere ulaşma imkanı buluyoruz. Sağlık Bakanlığı'ndan, Sanayi Bakanlığı'ndan diğer bakanlıklarımızdan bu verileri alıyoruz. Bu veriler su kalitesinden havza bazında suyun yönetimine, sektörel tahsis planlarından içme suları havzalarını koruma planlarına, kuraklık yönetimi planlarından iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisine, taşkın yönetim planlarından suyun nihai olarak denize deşarjına kadar tüm boyutları ile bu sistem içinde bulabiliriz. Bu sitemden üretmiş olduğumuz veriler başka servislere de kullanılmak maksadı ile servis ediliyor. Böylelikle suda etkin bir karar destek sistemi oluşturulmuş oluyor. Suyu da bu maksat ile tek elden yönetmeyi hedefliyoruz."

BELEDİYELERİN KAYIPLARINI BELİRLENECEK

Bilal Dikmen, fiziki kayıplar ve idari kayıplar olduğuna vurgu yaparak, "İdari kayıpları; kaçak kullanımlar, fiziki kayıplar, belediyelerin şebekesindeki sızıntı suları, bağlantı yerlerinden kaçan sular olarak değerlendiriyoruz. Biz bunları daha önce yazılı olarak alıyorduk. Bundan sonra yazılı olarak değil, bir kütle denklemi yazdık. Bu denkleme belediyelerin girdikleri veriler üzerinden otomatik olarak kendimiz hesaplayıp 'x belediyesinin idari kaybı şudur, fiziki kaybı şudur' deme imkanına sahip olacağız" diye konuştu. 

'KAYIP-KAÇAĞI YÜKSEK OLAN BELEDİYELERE SU YOK'

Su Yönetimi Genel Müdürü Dikmen, belediyelerin içme ve kullanma suyu havzaları ile ilgili yönetmelik olduğuna işaret ederek, "Bu yönetmelik çerçevesinde belediyelerin kayıp kaçaklarını belirli oranlara düşürmesi gerekiyor. Şu anda 2020 yılı için bu yüzde 35'in üzerinde, 2023'te büyükşehir ve il belediyeleri bunu yüzde 30'a, 2028'de de yüzde 25'e indirmesini hedefliyoruz. Bundan sonraki süreçte DSİ tarafından da kayıp-kaçağı yüksek olan belediyeler su talep etiklerinde su tahsisi yapılmayacak. 'Öncelikli olarak kayıp kaçaklarınızı yönetmelikte belirlenen seviyeye çekin ondan sonra su tahsisi olsun' noktasına gelmeyi planlıyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman Bakanlığı Su YönetimiSuKaçakKayıpBilal Dikmen
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