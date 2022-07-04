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Karadeniz gazı için derin denizde boru serimi yapacak gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

KARADENİZ'de keşfedilen 540 milyar metreküp doğal gazı karaya taşıyacak hat için derin deniz tabanına boruları yerleştirecek olan Bahama bayraklı 'Castorone' isimli gemi, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne gitmek üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

04 Temmuz 2022 Pazartesi 11:10
Karadeniz gazı için derin denizde boru serimi yapacak gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 13 Haziran'da katıldığı Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'nde yaptığı konuşmada, sığ deniz kısmına boru serimi ve montajını yapacak 140 metre uzunluğundaki 'Castoro 10' isimli geminin geldiğini belirterek, "İlk boruları denize indiriyor, ardından da ilk kaynağımızı yapıyoruz. Derin deniz tarafında da ilk kaynağı önümüzdeki ay vuracağız" dedi.

Bu kapsamda süren çalışmalarda; derin denizde boru serimi yapacak 325 metre uzunluğunda ve 39 metre genişliğindeki Bahama bayraklı 'Castorone' isimli deniz dibi boru hattı döşeme gemisi de Çanakkale'ye ulaştı. Gemi, Ege Denizi'nden saat 06.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. 1,5 saat sonra Çanakkale önlerine ulaşan gemiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkör ile Sahil Güvenlik Botları eşlik etti. Geminin 6 Temmuz'da Filyos Limanı'nda olması planlanıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KaradenizGazDoğalgaz
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