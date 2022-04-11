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Karadeniz'deki deprem İstanbul'da da hissedildi

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Karadeniz'de, Zonguldak Ereğli açıklarında, saat 20.38'de meydan gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrası yaptığı açıklamada, İstanbul'da da hissedilen deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını duyurdu.

11 Nisan 2022 Pazartesi 22:15
Karadeniz'deki deprem İstanbul'da da hissedildi

Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Karadeniz Zonguldak Ereğli merkezli AFAD verilerine göre 4.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul'umuzda da hissedildi. İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadelerine yer verdi.

'OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMADI'

İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı belirtilerek, "Geçmiş olsun. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri kaydedildi.

'EKİPLERİMİZ SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Karadeniz Ereğli'si açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz. Ülkemize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. 

ZONGULDAK'TA EŞYALAR SALLANDI

Karadeniz Ereğli'nin 89.23 kilometre açıklarında saat 20.38'de meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem sırasında Zonguldak'ta evlerdeki eşyalar sallandı. Sarsıntı ile birlikte endişeye kapılan bazı vatandaşlar kısa süre dışarıda kaldıktan sonra evlerine döndü. Zonguldak'ta oturan Necmi Akgün (55), "Hafif bir sallanma hissettik. Araç içersinde ve yürüyenler hissetmemiş olabilir. Duranlar, sabit yerde duranlar ve oturanlar hissettiler." dedi.

BARTIN'DA DEPREM HİSSEDİLDİ

Bartın'da da deprem hafif şekilde hissedildi. Birçok vatandaş yakınlarını arayarak deprem hissedip hissetmediklerini sordu. Kerem Acar, "Depremi evde hissetik. Hafif olduğu için panik yapmadık. Havada yağmurlu olduğu için dışarıya çıkmadık. Yakınlarımızı arayarak herhagi birşey olup olmadığı sorduk." diye konuştu.

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı olan Kandıra ilçesi sahillerindeki vatandaşlar da depremi hissettiklerini belirtti. Marmara depremini yaşan bazı kişiler ise endişe yaşadıklarını ifade etti.

BARTIN VALİLİĞİ: BARTIN'DA HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM YOKTUR

Karadeniz Ereğli açıklarnıda meydana gelen depremin ardından Bartın Valiliğinden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklama, "Karadeniz Ereğli açıklarında meydana gelen ve ilimizde de hissedilen 4.4 büyüklüğündeki deprem sonucunda birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuz durum yoktur. Konu titizlikle takip edilmektedir. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun." ifadeleri kullanıldı.

BAKAN KOCA: EN KÜÇÜK DEPREM BİLE BÜYÜK BİR ENDİŞE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ta meydana gelen depremle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 20.38'de, Zonguldak Ereğli'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şu an itibariyle, gerek kurduğumuz iletişimde, gerek sahadaki çalışmamızda üzücü bir sonuca rastlanmadı. Hissedilen en küçük deprem bile büyük bir endişe. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kaydetti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KaradenizDepremAfadZonguldakEreğli
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