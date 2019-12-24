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Kanlı Noel’in 56. yılı

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Kanlı Noel’in 56. yılı

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24 Aralık 2019 Salı 00:00
6 Okunma
Kanlı Noel’in 56. yılı

İSTANBUL

TESUD İstanbul İl Koordinatörü E.J.Tuğg. Ümit Yılmaz, Kanlı Noel’in 56. yılı dolayısıyla açıklamada bulundu. Açıklamada şöyle denildi:

“21 Aralık 1963’te Kıbrıs’ta, Rum-Yunan ikilisinin soydaşlarımıza uyguladığı insanlık dışı vahşet ve katliamın 56. yılında, Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) İstanbul Teşkilatı; Emekli Astsubaylar, Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri, Malul Gaziler Dernekleri ile birlikte, 26 Aralık 2019 Perşembe günü saat 13:00-17:00 arasında Kadıköy’de Kozyatağı Kozzy Kültür Merkezi’nde bir etkinlik düzenlenecektir. Kıbrıs’tan Mücahit silah arkadaşlarımızın da katılacağı etkinliği KKTC Başbakanı Sayın Ersin TATAR da şereflendirecek ve bir konuşma da yapacaklardır. Etkinliğe halkımız davetlidir. Adres: Bayar Cad. Buket Sok. No: 16 Kozyatağı-Kadıköy/İST.”

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Son Güncelleme: 24.12.2019 08:38
Anahtar Kelimeler:
KKTCTESUDKanlı Noel
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