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KADROSUZ USTA ÖĞRETİCİLER İSYAN EDİYOR 

DEVLETİN 3 AY İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI GETİRMESİNE RAĞMEN İŞSİZ KALMIŞLAR 

10 Aralık 2020 Perşembe 16:18
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KADROSUZ USTA ÖĞRETİCİLER İSYAN EDİYOR 

ASLI M. SARI

İZMİR

Kadrosuz Usta Öğreticiler 8 ila 11 ay arası ek ders ücreti karşılığında MEB'e bağlı çalışan öğretmenlerdir. Kısa süreli kursları belli zaman aralıklarıyla yenilenmektedir. 657'ye tabi olan Usta Öğreticiler, resmi tatillerde ücret alamamaktadır. Aynı zamanda, tazminat haklarına da sahip değildirler ve işsizlik fonundan yararlanamamaktadırlar. Covid-19 sebebiyle pandemi ilan edilmiştir ve mevzuattan dolayı kursları biten öğretmenlerin maaşları kesilmiş ve sigorta çıkışları yapılmıştır.  

DEVLETİN 3 AY İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI GETİRMESİNE RAĞMEN İŞSİZ KALMIŞLAR 

Devletin 3 ay işten çıkarma yasağı getirmesine rağmen işsiz kalmışlardır. Kursu devam eden öğretmenler ise, aldıkları maaş kadar yeni dönemde borçlandırılacaklardır. Bu zorlu süreçte devletin yükünü hafifletebilmek için maske ve önlük dikimine devam eden Usta Öğreticilerimiz, hâlâ gönüllü çalışmaya devam etmektedir. Büyük fedakârlıklarla eğitimini sürdürmeye çalışan Usta Öğreticilerimizin özellikle şu zorlu süreçte işsiz bırakılması vicdanları yaralamıştır. Bunlar, Usta Öğreticilerimizin yaşadığı sıkıntıların sadece birkaçıdır. 3 ay işten çıkarma yasağı olmasına rağmen aynı yasayı çıkaran devletimiz eliyle işsiz bırakıldık. Sigortamızın yatırılması ve maaşlarımızın ödenmesi için gereğinin yapılmasını arz ederiz. Usta Öğreticiler… 

HABER: ASLI M. SARI 

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