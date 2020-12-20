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KADES'te hedef aşıldı

1 milyon 174 bin kişi indirdi

20 Aralık 2020 Pazar 17:43
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KADES'te hedef aşıldı

ANKARA, (DHA)

İçişleri Bakanlığı, 1 milyon indirme hedefi konulan Kadın Acil Destek Uygulamas'nın (KADES) bu hedefi aşarak, 1 milyon 174 bine ulaştığını açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı, KADES'in kadınlar arasında bilinirliğinin artması için 16 Kasım'da kampanya ve tanıtım faaliyeti seferberliği başlatarak, 1 milyon indirme hedefi belirledi. Bu kapsamda basın yayın organları ve sosyal medya mecralarından yararlanılması, illerde valiler ve kaymakamlar öncülüğünde yürütülen çalışmalar, alandaki kolluk görevlilerinin KADES'i tanıtmaya yönelik bilgilendirme faaliyetleri, 16 yaş ve üzeri kadınlara SMS gönderimi sonucu KADES indirme sayılarında artış yaşandı. Uygulamayı indiren kişi sayısı 16 Kasım'da 550 bin 139 iken, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında yapılan tanıtım faaliyetleri sonucu 20 Aralık'ta yüzde 113 oranında artış ile 1 milyon 174 bine yükseldi. Uygulama üzerinden gelen ihbar sayısı ise 62 bin 45 oldu.

20 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE SMS GÖNDERİLDİ 

Bakanlık ayrıca GSM şirketlerinden 16 yaş ve üzerindeki kadınlara KADES SMS'i gönderdi. 20 milyon 475 bin 178 kişiye gönderilen SMS ile uygulamanın indirileceği linkler paylaşılırken, 'Tek tuşla şiddetin karşısında, kadınların yanındayız' denildi. 

Akıllı telefon kullanıcısı kadınların sanal uygulama mağazalarından indirebildiği KADES, acil durumlarda tek tuşla ihbarda bulunmaya imkan tanıyor. İhbarla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne düşen konuma en yakın ekip sevk edilerek, olaya anında müdahalede bulunuluyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KADESHedefİçişleriBakanlıkKadın Acil DestekUygulamaönce Vatan
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