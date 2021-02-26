Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1473
ALTIN
419.809
DOLAR
7.4039
STERLİN
10.3191
EURO
8.9706
Tortum Hidroelektrik Santrali Özelleştirilecek
Tortum Hidroelektrik Santrali Özelleştirilecek
23 sözleşmeli personel alınacak
23 sözleşmeli personel alınacak
İstanbul'da 50 konut ve 1 arsa satışa çıkarıldı
İstanbul'da 50 konut ve...
Spor tesisleri 10 yıllığına kiraya veriliyor
Spor tesisleri 10 yıllığına...
Sözleşmeli bilişim personelleri alınacak
Sözleşmeli bilişim personelleri alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Jandarmanın 'hassas burunlarına' zorlu eğitim

MANİSA'da, terörden genel güvenliğe kadar birçok alanda kullanılan köpekler, zorlu eğitimler ile göreve hazırlanıyor. 11 farklı engelden oluşan kondisyon parkurunda, uzman eğitici personelin gözetiminde düzenli olarak eğitimlerden geçirilen hassas burunlar, asayiş ve terör olaylarında görev alıyor.

26 Şubat 2021 Cuma 09:36
11 Okunma
Jandarmanın 'hassas burunlarına' zorlu eğitim

Manisa'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü bünyesinde bomba, uyuşturucu ve iz takipte kullanılan 4 köpek, 11 farklı engelden oluşan kondisyon parkurunda, düzenli eğitimlerden geçirilerek, göreve hazır hale getiriliyor. Özel seçilen köpekler, uzman eğiticiler tarafından uzun süren eğitimlerinin ardından emniyet, asayiş, terörle mücadele ve istihbari faaliyetlerde görev alıyor. Bomba, uyuşturucu ve iz takip konularında yararlanılan köpekler, keskin koku alma yetenekleri sayesinde hem suç unsurlarının tespitinde hem de şüphelilerin yakalanmasında etkin rol oynuyor.

‘TÜRK MİLLETİNİN EMRİNE VE HİZMETİNDE’

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş İlker Kılıçkap, KOM Şube Müdürlüğü olarak envanterlerinde bulunan tüm araç ve gereçlerle Türk milletinin emrinde ve kesintisiz hizmetinde olduklarını söyledi. Kıdemli Başçavuş Kılıçkap, "Kaçakçılık, gümrük işlemlerine tabi olan bir eşyanın yasa dışı yollarla ülke içerisine sokulması ya da ülke dışına kaçırılması ve buna teşebbüs edilmesine denir. Maddi menfaat temin etmekle birlikte suçun vasfına ve unsurlarına göre değişiklik gösteren imalatı, bulundurulması, bir yerden başka bir yere nakledilmesi ve satılması belli bir şart ve izne tabi olan orman envanterinden, gümrük ve tekel ürününe, alkollü içkiden akaryakıta kadar olan her şey kaçakçılığın konusu olabilir. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, envanterinde bulunan tüm araç ve gereçleriyle Türk milletinin emrinde ve kesintisiz hizmetindedir. Milletimizin birliğine ve bütünlüğüne kasteden, emniyetini, asayişini ve kamu düzenini tehdit eden tüm terör örgütleriyle diğer organize suç örgütlerinin başlıca finansman kaynaklarından olan uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele asli vazifemizdir. Manisa İl Jandarma Komutanlığı envanterinde 2 uyuşturucu madde arama köpek timi, iz takip köpek timi ve bomba arama köpek timleri mevcuttur. Köpeklerimiz emniyet ve asayişe müessir olan olaylarda, terörle mücadele ve istihbari faaliyetlerde kullanılmaktadır. Köpek timleri, konularında uzman eğitici personelin refakatinde göreve hazır olacak şekilde eğitimlerine devam etmektedir. Köpeklerimiz bu şekilde, Türk milletinin emrinde ve kesintisiz hizmetindedir" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManisaTerörKöpekEğitimJandarmaPolisKom
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Yaşar: Küresel soğumayla İstanbul Boğazı donacak
Prof. Yaşar: Küresel soğumayla İstanbul Boğazı donacak
Profesörden 'çöl tozu' uyarısı
Profesörden 'çöl tozu' uyarısı
İkinci el otomobilde umut mart ayında
İkinci el otomobilde umut mart ayında
Kuraklık, sivrisinek popülasyonunu artırdı
Kuraklık, sivrisinek popülasyonunu artırdı
Hocalı Katliamı
Hocalı Katliamı
Sarı peruk sipariş etti, palyaço peruğu geldi
Sarı peruk sipariş etti, palyaço peruğu geldi
'Örselenmiş kadın sendromu, mahkemelerde tartışmaya açılmalıdır'
'Örselenmiş kadın sendromu, mahkemelerde tartışmaya açılmalıdır'
“Mikrokürecik aşısı”nda ilk insan deneyleri yaz başında
“Mikrokürecik aşısı”nda ilk insan deneyleri yaz başında
​​​​​​​Karadeniz'de turizmcilerden sezon öncesi üst düzey kısıtlama talebi
​​​​​​​Karadeniz'de turizmcilerden sezon öncesi üst düzey kısıtlama talebi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma