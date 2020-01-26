Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
122142
ALTIN
300.140
DOLAR
5.9403
STERLİN
7.7599
EURO
6.5530
KARİYERİNİN SON NOKTASINDAKİ PORTAKAL AĞACI
Koyu yeşil,  parlak ve sık...
Bölgede artçı sarsıntılar sürüyor
Bölgede artçı sarsıntılar sürüyor
Erzurum'dan deprem bölgesine 2 TIR dolusu yardım
Erzurum'dan deprem bölgesine 2 TIR...
Kars UMKE ve 112 ekipleri deprem bölgesinden döndü
Kars UMKE ve 112 ekipleri...
Binanın çatı katı alev alev yandı
Binanın çatı katı alev alev...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İÜ Cerrahpaşa'dan Elazığ-Sivrice depremine ilişkin ön inceleme raporu

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi, Jeofizik ve Jeoloji Mühendisliği Bölümleri tarafından hazırlanan dün Elazığ-Sivrice'de meydana gelen depremin Ön İnceleme Raporu  yayınlandı.

İÜ Cerrahpaşa'dan Elazığ-Sivrice depremine ilişkin ön inceleme raporu

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi, Jeofizik ve Jeoloji Mühendisliği Bölümleri tarafından hazırlanan dün Elazığ-Sivrice'de meydana gelen depremin Ön İnceleme Raporu  yayınlandı.

26 Ocak 2020 Pazar 12:27
14 Okunma
İÜ Cerrahpaşa'dan Elazığ-Sivrice depremine ilişkin ön inceleme raporu

İSTANBUL,(DHA)
 

Raporda, "24 Ocak 2020 Sivrice Mw 6.8 depreminin moment tensör sonuçlarından hesaplanan fay düzlemi çözümü Doğu Anadolu Fayı'nın genel karakteristiğini yansıtmaktadır. Kırılan fay doğrultu atımlı sol yönlü bir fay olarak göze çarpmaktadır. Artçı deprem dağılımları da fay düzlemi çözümü ile uyumludur ve KD-GB yönünde uzanmaktadır." denildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"24 Ocak 2020 tarihinde Türkiye saati ile 20:55:13'de Elazığ ilinin Sivrice ilçesinde moment büyüklüğü (Mw) 6.8 olan şiddetli bir deprem meydana gelmiştir. Deprem özellikle Sivrice, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde çok şiddetli bir şekilde hissedilmiştir. Bu deprem neticesinde raporun kaleme alındığı saat 16:00 itibariyle 22 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 1103 vatandaşımız yaralanmıştır.

Depremin odak derinliği 20 km olarak ölçülmüştür. Bu derinlik bize Sivrice depreminin sığ odaklı bir deprem olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte depremin lokasyonu 38.4980°K enlemi, 39.1210°D boylamı olarak hesaplanmıştır. Deprem Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde meydana gelmiştir. Deprem episantrının Sivrice merkezine olan uzaklığı yaklaşık 23 km'dir. Depremin oluş_ zamanından itibaren, lokalmagnitüdü Ml=1.9'dan büyük olan 257 adet artçı deprem meydana gelmiştir.

24 Ocak 2020 Sivrice Mw 6.8 depreminin moment tensör sonuçlarından hesaplanan fay düzlemi çözümü Doğu Anadolu Fayı'nın genel karakteristiğini yansıtmaktadır. Kırılan fay doğrultu atımlı sol yönlü bir fay olarak göze çarpmaktadır. Artçı deprem dağılımları da fay düzlemi çözümü ile uyumludur ve KD-GB yönünde uzanmaktadır. Depremde ortaya çıkan sismik moment 1.8 1018Nm olarak hesaplanmaktadır. Depremlerin hiposantr dağılımları 7 ile 23 km arasında değişmektedir. Doğu Anadolu Fay Zonu, Karlıova (Bingöl) ve Türkoğlu (Kahramanmaraş) arasında kuzeydoğu-güneybatı uzanımlı, yaklaşık 430 km boyunca izlenen, sol-yanal atımlı, farklı uzunlukta ve birbirlerini tamamlayan birçok fay parçasından (segmentten) oluşmuş_ bir fay zonudur. Doğu Anadolu Fay Zonu boyunca kayma hızı güncel GPS (Global Positioning System) ölçümlerine göre yılda ~10 mm'dir. Hem tarihsel hem de aletsel dönem boyunca Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde yüzey kırığı oluşturmuş hasar yapıcı depremlerin meydana geldiği bilinmektedir. Bu yüzey kırıkları dikkate alındığında, Doğu Anadolu Fay Zonu boyunca Kahramanmaraş güneyinde Pazarcık segmenti, Pütürge segmenti ve Bingöl güneybatısında Gökdere civarı sismik boşluk olarak tanımlanmış ve yıkıcı deprem beklenen kesimlerdir DAFZ üzerinde yakın geçmişte de hasar yapıcı depremler meydana gelmiştir. 2007 yılında Sivrice (Mw=5.7, AFAD) ve 2010 yılında Kovancılar (Mw=6.1, AFAD) civarında meydana gelen depremler bu açıdan dikkat çeken depremlerdir 24 Ocak 2020 tarihinde yaşanan deprem (Mw=6.8, AFAD) Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde yıkıcı deprem olması beklenen Pütürge segmenti üzerinde meydana gelmiştir. Önümüzdeki günlerde yerbilimciler tarafından yürütülecek olan jeolojik, sismolojik ve jeodezik yöntemlerin bir arada kullanıldığı çok disiplinli çalışmalar ile bu depremin daha iyi anlaşılacağı düşünülmektedir. Bu deprem sırasında yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileriz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
İÜCerrahpaşaElazığSivriceDepremAçıklamaRaporönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İŞİMİZ KOLAY DEĞİL..
İŞİMİZ KOLAY DEĞİL..
Yol kenarında bulunan çantadan 4 kiloluk patlayıcı çıktı
Yol kenarında bulunan çantadan 4 kiloluk patlayıcı çıktı
Hrant Dink mezarı başında anıldı
Hrant Dink mezarı başında anıldı
Organize suç örgütlerine operasyonlarda senelik bilanço: 1035 tutuklama
Organize suç örgütlerine operasyonlarda senelik bilanço: 1035 tutuklama
Mehmetçikten Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Suriyelilere yardım
Mehmetçikten Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Suriyelilere yardım
Jandarmadan 'Daha yeni başlıyoruz' paylaşımı
Jandarmadan 'Daha yeni başlıyoruz' paylaşımı
Sözcü Aksoy: Yavuz sondaj gemimiz, 'G' ruhsat sahasına intikal etti
Sözcü Aksoy: Yavuz sondaj gemimiz, 'G' ruhsat sahasına intikal etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan Almanya'ya davet edilmediği için ciddi bir rahatsızlık içerisinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan Almanya'ya davet edilmediği için ciddi bir rahatsızlık içerisinde
Bomba yüklü otomobile 8 gözaltı daha
Bomba yüklü otomobile 8 gözaltı daha

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans