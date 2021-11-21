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İtfaiye eğitmeninden deprem öncesi evlerde sabitlenmemiş eşya uyarısı

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı eğitmeni Hasan Koyunlu, deprem anında en büyük risklerden birinin ev ya da ofislerdeki sabitlenmemiş eşyaların olduğunu belirterek, “Dekorasyon ya da mobilya olarak kullandığımız eşyalar, doğru yöntemlerle sabitlenmemişse maalesef olası bir sarsıntıda ciddi zararlar verebilir” dedi.

21 Kasım 2021 Pazar 11:45
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İtfaiye eğitmeninden deprem öncesi evlerde sabitlenmemiş eşya uyarısı

Son günlerde meydana gelen depremler, alınması gereken tedbirleri yeniden hatırlattı. Yıkım olmamasına rağmen bazı evlerde sabitlenmeyen aynaların, dekorasyon eşyalarının ve balkon camlarının sarsıntı sırasında düşerek kırılması depreme hazırlık aşamasında ev içinde alınacak tedbirlerin önemini gözler önüne serdi. Deprem öncesinde ve sırasında gösterilen reaksiyonun ciddi derecede önemli olduğunu ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü eğitmeni Hasan Koyunlu, bilinçli yaşamanın olası depremlerde hasarı azaltmada büyük rol oynayacağını vurguladı.

Deprem öncesinde alınması gereken en önemli tedbirlerin, sıklıkla vakit geçirilen yerlerden olan evler ve ofislerden başladığını ifade eden Koyunlu, “Evlerimizde bulunan eşyaların öncelikli olarak mutlaka deprem öncesinde sabitlenmesi ve olası deprem riskine karşı gerekirse yeniden dizayn edilmesi gerekiyor. Burada en büyük faktör, evimizde deprem sırasında potansiyel olarak düşebilecek eşyaların, rafların ve dolap gibi eşyaların sabitlenmesi büyük önem taşıyor. Televizyonlar da aynı şekilde yüksek ağırlıklara sahip, dolayısıyla sağlam bir noktaya sabitlenmesi sağlanmadığı takdirde maalesef istemediğimiz olumsuz durumlarla karşılaşabiliriz. Hatta bunlara salonlarımızda kullanmayı çok sevdiğimiz avizelerimizi örnek verebiliriz. Bunlar doğru bir şekilde, doğru yöntemlerle sabitlenmemişse maalesef olası bir sarsıntıda vatandaşlarımıza ciddi zararlar verebilir” dedi.

‘MUTFAKLARDA KARŞILAŞABİLECEĞİMİZ RİSKLER VAR’

Mutfak eşyalarının son derece kritik olduğunu söyleyen Koyunlu, sözlerine şöyle devam etti: “Mutfak, salon ve yatak odasını biz belirli gruplara ayırıyoruz. Mutfaklarda karşılaşabileceğimiz riskler eğer bardak ve tabaklar gibi kullandığımız mutfak materyalleri raflarda açık alandaysa dolayısıyla potansiyel bir sarsıntıda bunların düşerek bizlere zarar verme olasılığı var. Yatak odalarında halk arasında yüklük diye tabir edilen yapılar, gardıroplar sabitlenmemişse maalesef ciddi risk arz edebiliyor.”

‘DEPREM ANINDA SAKİNLİKLERİNİ KORUMALARI GEREKİYOR’

Deprem sırasında panik yapmanın yanlış kararlar vermeye yol açacağını belirten Koyunlu, “Deprem anında bizim tavsiyemiz öncelikle mümkün olduğunca vatandaşların sakinliklerini korumaları gerekiyor. Daha sonra bulundukları ortama uygun bir şekilde korunma yöntemlerini yapmaları gerekiyor. Buradaki en büyük faktör şu, vatandaşlarımızın mümkün mertebe terk etmemeleri, bulundukları noktada tut, kapan, tutun metodunu tercih ederek potansiyel bir yaşam boşluğu oluşturabilecek sağlam materyallerin yanında vücut bütünlüğünü korumalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KOCAELİ Büyükşehir BelediyesiİtfaiyeDeprem
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