Azerbaycan Milli Meclisi’nden ÖNCE VATAN’a teşekkür

İŞTE GURUR MADALYAMIZ

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi adına Medeniyet Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ganire Paşayeva, Dağlık Karabağ Savaşı’nda Azerbaycan’a verdiğimiz destekten dolayı teşekkür etti.

Önce Vatan Gazetesi, Azerbaycan Vatan Muharebesi‘nde yani bizde bilinen adıyla Dağlık Karabağ Savaşı’nda gelişmeleri her gün yakından takip etti. Hatta baskı saatine kadar en son gelişmeleri izleyerek sayfalarında yer verdi. Bazı haberleri Azerbaycan basınından dahi önce dünya kamuoyuna duyurduk. Olayların perde arkasını yazdık. Savaşın kritik aşamalarında önemli haberleri dünya kamuoyuna duyurduk. Azerbaycan’ın sesi olarak çok önemli bir görevi ifa ettik.

Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi de Önce Vatan Gazetesi’ne teşekkür ederek, bizlere bu gururu, iftiharı yaşattı.

Prof. Dr. Ganire Paşayeva, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Medeniyet Komitesi adına gönderdiği 03/06 numaralı, 28 Ocak tarihli hususi teşekkür mektubunda şunları söyledi.

‘Önce Vatan’ Gazetesi Haber Müdürü, Hürmetli M. Kemal Sallı Bey,

Sizi, kardeş Türkiye’nin tanınmış gazetecisi ve aydını olarak yürekten selamlıyor ve Azerbaycan’a Vatan Muharebesi’nde (27.09-10.11.2020 (Dağlık Karabağ Savaşı)) verdiğiniz bilgi desteğine ve manevi desteğe karşılık teşekkürümü bildiririm!

Siz, her zaman Azerbaycan’la, umumen Türk ülke ve toplulukları ile medeni bağların kuvvetlenmesine çalışmış, bu sahada öz katkılarınızı vermişsiniz.

Bir daha tebrik ve teşekkürlerimi teslim eder, en hoş arzularımı bildiririm.

Selam, saygılarla,

Medeniyet Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ganire Paşayeva

Öte yandan TRT-Avaz’a da teşekkür eden Paşayeva, “TRT-Avaz topluluğuna 44 günlük Vatan Muharebesi’nde Azerbaycan’a verdiği devamlı ve profesyonel bilgi desteği için teşekkür ederim” dedi.

Paşayeva ayrıca ‘Karabağ Nişanı’ ile ödüllendirilen, Vatan Muharebesi (Dağlık Karabağ Savaşı) gazisi Yarbay Samir Tagiyev’i Medeniyet Komitesi’nde kabul etti. Paşayeva, Yarbay Tagiyev’i tarihi zafer nedeniyle tebrik etti.