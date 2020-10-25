Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
kapalı
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1191
ALTIN
487.026
DOLAR
7.9427
STERLİN
10.3834
EURO
9.4068
Yazar Gülay Karaoğlu KÖR BEN/AYNAM Romanı 
KÖR BEN/AYNAM Romanı 
Bir yıl içinde iki kez büyük ikramiyeyi kazandı
Son Dakika
Bir yıl içinde iki kez...
Uyuşturucu taciri, polis operasyonuyla yakalandı
Son Dakika
Uyuşturucu taciri, polis operasyonuyla yakalandı
MSB: ANCA-20 Tatbikatı, başarıyla tamamlandı
Son Dakika
MSB: ANCA-20 Tatbikatı, başarıyla tamamlandı
Can kaybı 9 bin 727'ye yükseldi
Son Dakika
Can kaybı 9 bin 727'ye...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Trakya'daki barajlar kurudu

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde, İstanbul'un su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan büyük barajlardan Kazandere ile Pabuçdere barajları kurudu. Kazandere'nin doluluk oranı, 3.97'ye, Pabuçdere'ninki ise 8.24'e düştü.

25 Ekim 2020 Pazar 10:34
11 Okunma
İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Trakya'daki barajlar kurudu

Son dönemlerin en kurak dönemini yaşayan Trakya'nın Istranca Dağları'ndan İstanbul'a su taşıyan en önemli barajlardan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Aksicim köyü yakınlarında bulunan Kazandere ile Pabuçdere barajları, aşırı kuraklık nedeniyle kurudu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinde 10 Nisan 2020 tarihinde, Kazandere Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 36.65, Pabuçdere'de yüzde 23.47 iken bugün Kazandere'de yüzde 3.97'ye, Pabuçdere'de yüzde 8.24'e düştü. Pabuçdere Barajı tamamen kururken, baraja konulan, 'Can güvenliği bakımından göle girmek tehlikelidir' yazısı da toprak üzerinde kaldı.

'EĞER YAĞMUR YAĞMAZSA İSTANBUL SIKINTI ÇEKECEK'

Aksicim Mahallesi Muhtarı Suat Aydın, çocukluğundan bu yana böyle bir kuraklık görmediğini belirterek, "Yağmurlar yok, 2019 yılından beri bu yana yağmur yok.Tamam çok kısa süreli yağmurlar yağdı fakat havza dolmadı. Derelerimiz de kurumaya başladı, onun için de İstanbul da sıkıntı çekecek eğer yağmur yağmazsa. Baraj 1996 yılında yapıldı, 6 sene içinde dolacak dediler. Ancak Cenab-ı Allah'ın takdiri 6 saatte bütün barajlar dolmuştu, setleri yıktı götürdü. Şiddetli yağmurlar olduğu zaman 6 saatte doluyor barajlar. Ama yağmurlar olmadığından dolayı İstanbul'da şu an susuz. Su sıkıntısı çekecek yani. Dua etmek lazım başka yapacak bir şey yok" diye konuştu.

İSKİ verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın genel doluluk oranı ise 31.40 olarak belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulTrakyaBarajSuIski
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rahmi Koç taburcu oldu
Rahmi Koç taburcu oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama
Neden hedefiz?
Neden hedefiz?
Söndüren-10 KKTC’ye uğurlandı
Söndüren-10 KKTC’ye uğurlandı
Kırgız Cumhuriyeti Parlamento Başkanı ve Başbakanı seçildi
Kırgız Cumhuriyeti Parlamento Başkanı ve Başbakanı seçildi
ÖZDÖNER ARTIK EVLERDE
ÖZDÖNER ARTIK EVLERDE
14 ilde FETÖ'nün 'mahrem yapılanması'na operasyon
14 ilde FETÖ'nün 'mahrem yapılanması'na operasyon
TEHLİKEYE DİKKAT!
TEHLİKEYE DİKKAT!
Kıbrıs Türkü, ‘Tatar’ dedi
Kıbrıs Türkü, ‘Tatar’ dedi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma