İstanbul Havalimanı ikinci kez "yılın havalimanı" seçildi

Havacılık sektörünün 14 farklı kategorisinin değerlendirildiği 'Air Transport Awards' ödüllerinde, İstanbul Havalimanı üst üste ikinci kez 'Yılın Havalimanı' kategorisinde birinci seçildi. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamada, havacılık otoritelerinden görüş alınarak gerçekleştirilen oylamaya 4 binden fazla okuyucu ve havacılık sektörünün önde gelen yöneticilerinin katıldığı belirtilirken, kazananların oylama sonucu belirlendiği vurgulandı.

SAMSUNLU: 'YILIN HAVALİMANI' ÖDÜLÜNÜ ALMAK GURUR VERİCİ

Bu yıl Yunanistan'da gerçekleştirilen törende İstanbul Havalimanı adına yer alan İGA CEO'su Kadri Samsunlu'nun ödülü aldığı belirtildi. Açıklamada, Kadri Samsunlu'nun değerlendirmelerine yer verildi.

Samsunlu, "Covid-19 pandemisine rağmen operasyonlarımıza sorunsuz bir şekilde hız kesmeden devam etmeyi başardık. Genç bir kurum olmamıza karşın, çevik yapımız, teknolojik gelişmelere uygun altyapımız ve havacılık sektörüne yön veren çalışmalarımızla dünyanın en dirençli havalimanı konumuna yükselmeyi başardık. Bu yaklaşım ve Türkiye'yi havacılık sektöründe temsil etme misyonumuzla birlikte yatırımlarımıza ara vermedik. Dahası yeni havayollarını da bünyemize katarak, yolumuza güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızın bir yansıması olarak da uluslararası havacılık otoriteleri tarafından ödüllere layık görülüyoruz. Türkiye adına uluslararası bir ödüle daha layık görüldüğümüz için büyük mutluluk duyuyoruz. Havacılık sektörü uzmanları ve okuyucular tarafından her yıl düzenlenen Air Transport Awards ödüllerinde üst üste iki yıl 'Yılın Havalimanı' ödülünü almak gurur verici. Bu değerli ödüle, dünyadaki pek çok havalimanını geride bırakarak ikinci defa kazanmamız İstanbul Havalimanı'nın ne denli doğru bir proje olduğunun en büyük kanıtı" ifadelerini kullandı.

Air Transport News Genel Direktörü ve CEO'su Dr. Kostas Iatrou ise "İGA İstanbul Havalimanı, son iki yıl içinde kayda değer ölçüde direnç ve verimlilik göstermiştir. Bu başarılarından dolayı onları tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.



HAVACILIK SEKTÖRÜNÜN ÖNDE GELEN KURULUŞLARI SEÇİCİ KURULDA

Yarışmanın geçmiş yıllarda da kazananları arasında Singapur Changi, Dubai, Lizbon ve Doha havalimanları bulunuyor. İstanbul Havalimanı, Singapur Changi Airport'tan sonra üst üste yarışmayı kazanan ikinci havalimanı konumunda bulunuyor.

'Air Transport Awardsö Ödülleri, her yıl Hermes - Air Transport Organizasyonu, ATN (Air Transport News) ve ALA (America Latina Aeronoticias) ortaklığında düzenlenirken, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI), Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) gibi önde gelen havacılık sektörünün kuruluşları da seçici kurulda görev yapıyor.